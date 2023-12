Za choinkę zaledwie 30 zł. Gdzie najlepiej kupić świąteczne drzewko? Olga Kwaśniewska 17.12.2023 10:06 Od 30 do 50 zł za świeżo cięty świerk - tyle trzeba zapłacić w tym roku w siedleckim nadleśnictwie za świąteczną choinkę. Czekają nawet trzymetrowe drzewka. Są ekologiczne i można je później wykorzystać - mówi nadleśniczy Jerzy Osiak.

Choinka (autor: ZDM Warszawa)

Po choinkę - najlepiej do leśników. Nadleśnictwo Siedlce zaprasza na plantacje, gdzie można wybrać idealne drzewko na święta. Są świeżo cięte, pachnące, ekologiczne i tanie - zachęca nadleśniczy Jerzy Osiak. Świeżo cięty świerk kosztuje od 30 do 50 zł,



- Można je później wykorzystać - mówi nadleśniczy.- Można je zrębkować, wykorzystać potem jako osłonę gleby pod iglaki, można wysuszyć i zwyczajnie spalić, zostawić gdzieś do samodzielnego rozkładu. To jest obieg węgla, dzięki któremu istnieje życie na ziemi. Takie świerczki, które są produkowane na plantacjach, podczas wzrostu chronią klimat, pochłaniając dwutlenek węgla. Dodatkowo wtłaczają ten dwutlenek węgla do gleby i on tam już zostaje na stałe - dodaje.

Choinki można kupić na plantacjach w nadleśnictwach Mordy, Stok Wiśniewski i Grębków.

