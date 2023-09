Co z budową spalarni w Siedlcach? Przeciwko niej protestuje jedna z największych firm w mieście Beata Głozak 23.09.2023 11:54 Jedna z największych firm w Siedlcach protestuje w sprawie budowy spalarni odpadów. Chodzi o Mostostal Siedlce. Złożyliśmy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji prezydenta o budowie instalacji, bo mamy liczne uwagi do dokumentacji – mówi prezes Mostostalu Tomasz Hapunowicz.

Co ze spalarnią odpadów w Siedlcach? (autor: Flikr)

Rozwiązania technologiczne proponowane przez inwestora nie dają gwarancji, że spalarnia odpadów będzie bezpieczna dla środowiska i mieszkańców – twierdzi Mostostal Siedlce. Firma jako strona postępowania, złożyła odwołanie od decyzji prezydenta o budowie instalacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

- Stwierdziliśmy liczne uchybienia formalno-prawne, związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, ale również liczne błędy merytoryczne w samym raporcie, wskazujące na nieodpowiednie zabezpieczenie środowiska i mieszkających i pracujących w okolicach planowanej inwestycji mieszkańców - mówi prezes Mostostalu Tomasz Hapunowicz.



Firma wnosi do SKO o uchylenie decyzji prezydenta lub przekazanie do ponownego rozpatrzenia.

– Liczymy, że SKO przychyli się do naszego stanowiska – zaznacza Tomasz Hapunowicz. - Domagamy się albo uchylenia wydanej decyzji, albo przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Być może, to w tej chwili zależy od SKO, jeśli sprawa zostanie ponownie poddana do ponownego rozpatrzenia, być może inwestor uwzględni czy też będzie musiał uwzględnić te wszystkie argumenty wskazane przez nas w odwołaniu - tłumaczy.



Aby budowa spalarni doszła do skutku, inwestor, którym jest Przedsiębiorstwo Energetyczne, musi do 3 października przedstawić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ostateczną decyzję o budowie. Bez niej nie dostanie dofinansowania. Poza Mostostalem od decyzji prezydenta odwołała się też osoba prywatna i organizacja ekologiczna.

