Liga Narodów. Jakub Kowalczyk o szansach polskich siatkarzy w meczu z USA

Oni mają wyjść na boisko i wygrać – Jakub Kowalczyk mówił w „Magazynie Sportowym” RDC o szansach Biało-Czerwonych w Lidze Narodów. Dziś reprezentacja Polski zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. – Jest dużo chęci do pracy i do dobrego grania, ale poziom jeszcze na pewno jest do podciągnięcia – powiedział siatkarz.