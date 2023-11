Co z PPK? Wiceprezes PFR: zmiana rządu nie wpłynie na Pracownicze Plany Kapitałowe Cyryl Skiba 08.11.2023 12:12 Zmiana rządu nie wpłynie na PPK – uważa Bartosz Marczuk. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju był gościem „Poranka RDC”. Jego zdaniem, nowa władza nie tknie pieniędzy Polaków, nauczona doświadczeniem zabrania pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych. Wartość aktywów zbliża się do 20 miliardów złotych.

Grzegorz Chlasta i Bartosz Marczuk (autor: RDC)

Liczę na kontynuację programu PPK – podkreślał w „Poranku RDC” wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Jego zdaniem, zmiana władzy nie wpłynie na Pracownicze Plany Kapitałowe.

– Nie spodziewam się tutaj rewolucji, zwłaszcza że no ten nowy, który ma powstać, ten rząd jest jednak w jakiś sposób doświadczony tym, co zrobił wcześniej w 2013, 2014 roku z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi i ludzie poczuli się potwornie oszukani tym, że znacjonalizowano połowę pieniędzy otwartych funduszach emerytalnych – mówił Bartosz Marczuk.

Ruszenie majątku Polaków odłożonego w PPK jest praktycznie niemożliwe - uważa Marczuk. To są prywatne pieniądze, które w każdej chwili można wypłacić.

– Te pieniądze to nie są pieniądze tak jak było w OFE. Pieniędzmi, którymi była dzielona składka na emeryturę, tylko część zostawała w ZUS-ie, część szła do OFE. Tylko to są pieniądze, które pochodzą z mojej pensji netto i to są pieniądze, które pochodzą od mojego pracodawcy, z jego kosztu. W związku z tym to nie jest dyskusja tak jak była wokół OFE, czy to są publiczne, czy prywatne pieniądze - wskazał ekspert.

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pieniądze odkłada 3,4 miliona Polaków. Aktywa w tym systemie zbliżają się do 20 miliardów złotych.

Posłuchaj całej rozmowy: Bartosz Marczuk - wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

