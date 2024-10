Polskie firmy odbudują Ukrainę? Jacek Piechota: mamy teraz ogromną nadwyżkę w obrotach Miłosz Kuter 01.10.2024 11:48 Jesteśmy beneficjentem wymiany handlowej z Ukrainą. Polska ma teraz ogromną nadwyżkę w obrotach — mówił w Poranku Polskiego Radia RDC Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Były minister gospodarki i pracy w rządach Leszka Millera i Marka Belki na antenie Radia dla Ciebie oceniał handlowe relacje Polski z naszym ogarniętym wojną sąsiadem.

Jacek Piechota (autor: RDC)

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, który był gościem w dzisiejszym Poranku Polskiego Radia RDC, oceniał handlowe relacje Polski z naszym ogarniętym wojną sąsiadem. Były minister gospodarki i pracy w rządach Leszka Millera i Marka Belki podkreślił, że jesteśmy beneficjentem wymiany handlowej z Ukrainą, a Polska ma teraz ogromną nadwyżkę w obrotach.

— Zdecydowanie bardziej korzysta na niej Polska — powiedział Jacek Piechota.— Jesteśmy beneficjentem wymiany handlowej z Ukrainą. My praktycznie mamy ogromną nadwyżkę w obrotach handlowych. Dwie trzecie w eksporcie, jedna trzecia w imporcie, więc to jest ogromna przewaga. Nasza nadwyżka w obrotach handlowych z Ukrainą w 2023 roku wyniosła ponad 30 miliardów złotych — dodał Piechota.

Jak zaznaczył Piechota, nasz kraj dostarcza niezbędnego wyposażenia w kilku sektorach.

— W stronę Ukrainy przede wszystkim dzisiaj to wszystko to, co wiąże się z energetyką, ze sprzętem w elektroenergetyce niszczonej przez rosyjskiego agresora, to generatory, to paliwa, to wszystko to, co wiąże się z zapewnieniem możliwości transportu: samochody, samochody dostawcze również i oczywiście uzbrojenie — wymieniał Piechota.

Ukraina eksportuje do Polski przede wszystkim produkty rolno-spożywcze. Wcześniej było to utrudnione przez blokady nakładane na granicy. Dziś mija 949. dzień agresji Rosji na Ukrainie.

