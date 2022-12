„Zadziałały konsekwencja i pragmatyzm” – Zdzisław Sipiera w RDC o kompromisie wokół odblokowania środków z KPO Cyryl Skiba 14.12.2022 09:59 Grupa unijnych komisarzy zaakceptowała wstępnie polskie zmiany w sądownictwie. Poseł PiS z komisji spraw wewnętrznych podkreślał, że wypłat z Krajowego Planu Odbudowy możemy się spodziewać na początku przyszłego roku. Według Zdzisława Sipiery, który był gościem Poranka w RDC nie oznacza to uległości wobec wszystkich żądań UE.

Zdzisław Sipiera w RDC o kompromisie wokół odblokowania środków z KPO (autor: RDC)

- Kompromis zakłada to, że jedna i druga strona się dogaduje i to właśnie nastąpiło. My się nie zgodzimy jako formacja konserwatywna, prawicowa i taka, która dba o interesy państwa, żebyśmy się poddawali dyktatowi. Pragmatyzm, dogadywanie się - te wielkie pieniądze Polsce się po prostu należą - mówił na naszej antenie poseł.

Rokowania w Brukseli prowadził minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Zapowiedział złożenie w Sejmie projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, która pozwoli na odblokowanie unijnych funduszy.

W nowelizacji zapisano, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej zachowa część uprawnień. Doprecyzowano też zastosowania testu niezależności.

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE niemal 24 miliardów euro dotacji i 11,5 miliarda euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. Pieniądze jednak nie zostały wypłacone, a Komisja zaznaczyła, że polski KPO zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa.

Czytaj też: Kiedy, kto i jak może złożyć wniosek o dodatek węglowy?