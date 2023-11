R. Fogiel o marszałku Hołowni: musi wyjść z roli jurora programu telewizyjnego Adam Abramiuk 23.11.2023 14:57 Szymon Hołownia musi wyjść z roli jurora programu telewizyjnego. Jego rolą nie jest wchodzenie w dyskusję z posłami – powiedział w audycji „Polityka w południe” Radosław Fogiel. Poseł Prawa i Sprawiedliwości skrytykował w Radiu dla Ciebie pracę nowego marszałka sejmu po pierwszych posiedzeniach.

Radosław Fogiel w Radiu dla Ciebie (autor: RDC)

Radosław Fogiel mówił w Radiu dla Ciebie o pierwszych dniach w rządzie nowego marszałka sejmu Szymona Hołowni. Zauważył, że brakuje mu nie tylko doświadczenia, lecz także brak znajomości regulaminu.

– Ostatnio przegapił wniosek formalny. Nie poddał go pod głosowanie. Próbuje debatować z ministrami, czy mają prawo, czy nie zabrać głos, podczas gdy regulamin mówi o tym jasno. Gdy my zaczęliśmy powoływać się na regulamin, to zaproponowano jakąś protezę, czyli interpretację regulaminu przyjętą przez prezydium Sejmu. To jednak regulamin jest aktem prawa o randze ustawy – powiedział w rozmowie z Michałem Kolanką poseł PiS.

Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050, został wybrany marszałkiem głosami 265 posłów. Jego jedyna kontrkandydatka, dotychczasowa marszałek, Elżbieta Witek uzyskała 193 głosy.

