Kolejna kadencja Trzaskowskiego w Warszawie? J. Strzeżek: chcę większej reprezentacji w radzie miasta Cyryl Skiba 05.04.2024 10:31 Wybory nie są o tym, kto będzie rządził, tylko jak będzie rządził Rafał Trzaskowski - mówił Jan Strzeżek, który był gościem „Poranka RDC”. Kandydat do Rady Warszawy z ramienia Polski 2050 na Bielanach i Żoliborzu wskazał, że chodzi o to, żeby wyborcy innych ugrupowań niż KO mieli w radzie swoich przedstawicieli.

W najbliższą niedzielę w Polsce odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy blisko radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W Warszawie o fotel prezydenta ubiega się sześć osób: Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat, Romuald Starosielec, Janusz Korwin-Mikke, Przemysław Wipler i Tobiasz Bocheński. Zdaniem gościa „Poranka RDC” Jana Strzeżka, faworytem jest właśnie ten pierwszy. Kandydat do Rady Warszawy z ramienia Polski 2050 na Bielanach i Żoliborzu podkreślał, że stawką niedzielnych wyborów samorządowych jest jednak ukrócenie monopolu władzy Koalicji Obywatelskich w stolicy.

- Nie może być tak, że w mieście realizowana jest tylko jedna wizja Rafała Trzaskowskiego - podkreślał Strzeżek. - Te wybory nie są o tym, kto będzie rządził Warszawą. To są wybory o tym, jak Warszawą będzie rządził Rafał Trzaskowski. On te wybory wygra. I tutaj chodzi o to, żeby on miał nie 100-procentową większość w Radzie Warszawy, jak było to przez ostatnie 5 lat, gdzie Platforma mogła robić absolutnie wszystko. Chodzi o to, żeby były środowiska, które są w stanie także reprezentować duży procent warszawiaków, którzy nie mają dotąd swojej reprezentacji - mówił.



Trzecia Droga nie wystawiła w Warszawie swojego kandydata na prezydenta Warszawy. Ugrupowanie liczy 15-17 procent poparcia w Warszawie.

W niedzielnych wyborach samorządowych w całej Polsce wybierzemy 46 558 radnych, z czego 39 416 do rad gmin, miast i miejskich, 6170 do rad powiatów, 552 do sejmików wojewódzkich, a 420 do rad dzielnic Warszawy.

W całym kraju wszystkie komitety wyborcze zarejestrowały 183 121 kandydatów na radnych, z czego 5440 to kandydaci na radnych sejmików województw, 42 671 to kandydaci na radnych powiatów, 45 022 to kandydaci na radnych gmin, miast i miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców, 87 424 to kandydaci na radnych gmin, miast i miejskich do 20 tys. mieszkańców, a 2564 to kandydaci na radnych dzielnic Warszawy.

W niedzielę wybieranych będzie też: 1464 wójtów, 906 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast. Łącznie w całym kraju zarejestrowano 6731 kandydatów na te funkcje.

Do starcia tylko dwóch kandydatów na włodarzy w pierwszej turze wyborów dojdzie w 860 gminach w Polsce. Tylko jednego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zarejestrowano w 412 gminach.

Tam, gdzie będzie ona potrzebna, II tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta odbędzie się 21 kwietnia.

