Andrzej Rozenek w Poranku Polskiego Radia RDC RDC 13.09.2024 05:46 Gościem Grzegorza Chlasty w Poranku Polskiego Radia RDC będzie Andrzej Rozenek z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy do słuchania rozmowy o godzinie 8:10.

Andrzej Rozenek (autor: RDC)

Niewykluczone, że Koalicja Obywatelska skłoni się do propozycji Trzeciej Drogi, by zorganizować referendum ws. aborcji. Jest jednak pewien warunek — miałoby się odbyć tego samego dnia, co wybory prezydenckie. O to, czy to dobry moment, zapytamy naszego gościa Andrzeja Rozenka.

Porozmawiamy również o zawieszeniu Ryszarda Czarneckiego w prawach członka PiS. Nie zabraknie komentarzy po wizycie w Polsce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena.

Na audycję zapraszamy tuż po 8.10.

