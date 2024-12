Protest policji, chcą 15 proc. podwyżki. Wiceszef MSWiA w RDC: postulaty są wygórowane Adam Abramiuk 10.12.2024 09:07 Żądania policji kosztują budżet ok. 4,5 mld zł, są dość wygórowane - mówił w Polskim Radiu RDC wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Skomentował tak ogłoszony w piątek przez policjantów protest. Mundurowi domagają się 15 proc. podwyżki, a także dodatku mieszkaniowego. Na następny czwartek, 19 grudnia, zaplanowane jest ich spotkanie z MSWiA.

Policja (autor: Polska Policja)

W przyszłym tygodniu, w czwartek 19 grudnia, spotkanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze związkowcami policji. W piątek mundurowi ogłosili swój protest. Powodem było przyjęcie budżetu na 2025 rok z niższymi podwyżkami dla funkcjonariuszy niż domagali się związkowcy.

Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański z Lewicy podkreślił w Polskim Radiu RDC że 5 proc. podwyżki dotyczą całej sfery budżetowej, nie tylko policji. Mundurowi chcą jednak podwyżek rzędu 15 procent, a także dodatku mieszkaniowego czy powiązania budżetu resortu z budżetem PKB. Zdaniem Szczepańskiego, to żądania nie do spełnienia.

- Oczywiście żądania są dość wygórowane, bo one kosztują budżet około 4,5 miliarda złotych. Chcemy pewne rzeczy policjantom zaproponować. To jest kwestia na pewno podobnego rozwiązania jak ma wojsko, jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe. To jest kwestia również karty mundurowej, to są również kwestie związane ze służbą zdrowia - podkreślał w Debacie RDC.



Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba wskazał, że policjanci otrzymali podwyżki już wcześniej.

- My żeśmy policjantom dali 20 procent, to było bodajże na początku tego roku. Teraz jest kolejne 5 procent. Tak naprawdę to dzisiaj jakbyśmy spytali, każdy zawód chciałby większe podwyżki, ale też nie jesteśmy w stanie spełnić od razu dla wszystkich - mówił.



Wiceminister Edukacji Narodowej Izabela Ziętka z Polski 2050 liczy na to, że policjanci docenią 5 proc. podwyżki mimo trudnej sytuacji budżetowej i wskazała, że grup domagających się wyższych płac jest więcej.

- Wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Za granicą mamy wojnę, na obronność mamy rekordowo wysokie środki, więc ja mam nadzieję, że policjanci to też rozumieją i to widzą, podobnie jak nauczyciele, którzy chcieliby zdecydowanie większych podwyżek - mówiła.

Pomogłaby likwidacja Straży Miejskiej?

Poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji upatruje zwiększenia środków na policję w likwidacji straży miejskiej.

- Na przykładzie Warszawy to jest 500 milionów złotych mniej więcej idzie na Straż Miejską. Podzielmy to na 10 tysięcy pracowników w służbie policji. Mamy prawie 5 tysięcy złotych przeznaczone na policjanta, a więc policjant w Warszawie mógłby zarabiać dwukrotnie więcej, gdyby nie funkcjonowała taka instytucja, bzdurna instytucja, jaką jest Straż Miejska - wskazał.





Związkowcy zarzucają rządzącym, że ignorują problemy policjantów i tylko pozorują dialog, a w rzeczywistości nie spełnili ich postulatów. Zapowiadają, że akcja protestacyjna będzie trwała do skutku.

Tymczasem Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji mówił w audycji „Jest sprawa”, że bez podwyżek ciężko będzie zmniejszyć braki kadrowe w stolicy. Obecnie w garnizonie jest około 2,5 tys. wakatów. Jak wskazywał aspirant Sobótka, problemem są m.in. koszty życia w stolicy.

- Wiemy ile kosztują mieszkania i też Warszawa nadal jest bardzo specyficznym miejscem, jeżeli chodzi o konkurencyjność pracy. Mieszkamy w takim mieście, w mieście stołecznym, gdzie jest bardzo dużo innych etatów, gdzie młodzi ludzie będą zarabiać dużo większe pieniądze - tłumaczył.



Jak dodał, początkujący policjant może liczyć na ok. 5000-6000 zł miesięcznie.

- Jest to dobry zarobek, nazwijmy, na samym początku, kiedy adept idzie do szkoły policji, gdzie mieszka, no a po tych 6,5 miesiącach, no niestety, zaczyna się tak zwane życie, czyli wynajem mieszkania, utrzymanie rodziny. Przyjeżdżają tutaj z różnych regionów Polski - wyjaśnił.



Zarobki zwiększają się m.in. z latami wysługi czy z awansami w stopniu.

Czytaj też: Zarzuty i groźba wydalenia ze służby dla płk. SOP po ataku na ratowników