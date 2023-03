W gminie Zakrzew nie będzie już brakowało wody. Jest umowa na nowe ujęcia i stację uzdatniania Anna Orzeł 14.03.2023 20:28 Budowa dwóch nowych ujęć i stacji uzdatniania sposobem na brak wody w gminie Zakrzew w powiecie radomskim. Samorząd podpisał dziś umowę z wykonawcą. Wartość prac oszacowano na ponad 13 milionów złotych.

W gminie Zakrzew nie będzie już brakowało wody. Jest umowa na nowe ujęcia i stację uzdatniania (autor: RDC)

Dotąd braki wody uzupełniono, kupując ją od radomskich Wodociągów Miejskich, ale to było jedynie rozwiązanie doraźne. Wójt Zakrzewa Leszek Margas zapewnia, że za dwa i pół roku, po zakończeniu inwestycji, nie będzie już tego problemu.

- Wykonawca wykona dwa odwierty studni głębinowych o głębokości do 99 metrów. Zakładamy, że około 100 metrów sześciennych na godzinę wydajność każdej ze studni. Zostanie również przez wykonawcę wybudowana stacja uzdatniania wody wraz z jej infrastrukturą uzdatniania wody - mówi.







Przedstawiciel wykonawcy Jacek Tokarczyk zapowiada, że w ramach inwestycji mieszkańcy Zakrzewa otrzymają też nowoczesne wodomierze.

- To są wodomierze, które mają przesył radiowy. Jest to najnowsza technika, umożliwiająca odpowiednie sterowanie w zakresie poboru wody i poboru energii. Energia w ciągu nocy jest tańsza, wtedy można np. napełnić zbiorniki - mówi.







Dziewięć milionów złotych na realizację projektu pochodzi z Polskiego Ładu.

