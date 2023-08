Ustawiają trybunę dla gości. Jak teraz wygląda stadion Radomiaka? [SPRAWDŹ] Katarzyna Czarkowska 02.08.2023 19:54 Na stadionie Radomiaka rozpoczęły się prace związane z ustawieniem trybuny dla gości. Stanie ona na placu za zachodnią bramką. Być może teren zostanie utwardzony już do sobotniego meczu z Cracovią - mówi Damian Markowski, rzecznik prasowy Radomiaka Radom.

16 Ustawiają trybunę dla gości. Jak teraz wygląda stadion Radomiaka? (autor: RDC)

Trwają intensywne przygotowania do sobotniego meczu Radomiaka z Cracovią na nowym stadionie Radomskiego Centrum Sportu. Jednak odbędzie się on jeszcze bez kibiców gości. Na zlecenie klubu, za zachodnią bramką od strony ulicy Jordana, odbywają się prace budowlane pod trybunę dla kibiców przeciwnych drużyn. Utwardzenie podłoża wykonuje firma zewnętrzna.

- Mamy nadzieje, że zdążymy do sobotniego meczu z Cracovią - mówi Damian Markowski, rzecznik Radomiaka. - Nie obiecujemy, aczkolwiek mamy nadzieję, że już podczas tego spotkania kibice przede wszystkim zobaczą, że coś tutaj się dzieje i będą już przewiezione trybuny mobilne ze stadionu przy ulicy Narutowicza. Nie chcę tutaj składać deklaracji, kiedy kibice gości będą mogli pojawić się na tych trybunach. Była mowa o meczu z ŁKS-em w październiku, ale mamy nadzieję, że stanie się to już wcześniej. Ale ten mecz z ŁKS-em to już taki termin ostateczny - wskazuje.

Jednak, aby spełnić wymogi, jakie stawiają przepisy, czyli w przypadku sektora gości - do pięciu procent pojemności stadionu, musi zostać dokupiony jeszcze jeden moduł. Łącznie dla kibiców przyjezdnych drużyn będzie przewidzianych około pół tysiąca miejsc.

Nie wiadomo jeszcze, jak zostaną podzielone koszty całej inwestycji pomiędzy klubem a miastem.

- Nie znamy jeszcze konkretnej kwoty, jaka będzie potrzebna na realizację budowy nowego sektora - mówi Dariusz Osiej, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Kwota przewidziana generalnie na całość prac, tak jak to wybrzmiało na spotkaniu z kibicami i mówił o tym również dyrektor MOSIR-u Robert Dębicki, to jest kwota około 1 mln zł. Ale musimy dokładnie zrobić wycenę. Jak już będziemy dokładnie znali kwotę, wtedy zwrócimy się do skarbnika miasta o zabezpieczenie takiej kwoty w budżecie i zobaczymy co się dalej wydarzy. Mamy nadzieję, że ten termin graniczny 7 października, czyli mecz z ŁKS-em, zostanie dotrzymany - dodaje.

W związku z budową trybuny dla gości, dotychczasowy sektor buforowy jest likwidowany, a w jego miejsce instalowane są kolejne krzesełka dla kibiców Radomiaka. Kontrowersje jednak wzbudzało inne miejsce na widowni, tuż za ławkami rezerwowych.

- Nastąpiła modyfikacja konstrukcji tych ławek - tłumaczy Osiej. - Tu już widać, jedna ławka została skończona, druga zostanie dokończona. Znacznie poprawiła się widoczność z tych sektorów za ławkami, tych najdroższych sektorów. No i na Cracovię wszystko już będzie skończone - zapewnia.

Docelowo, zgodnie z policyjnymi wymogami, zostanie utwardzony także teren od strony boisk treningowych. Po zakończeniu prac związanych z instalacją zachodniego sektora odbywać się będą jeszcze odbiory.

Pierwszy mecz na stadionie Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga 63 już w najbliższą sobotę. Jak dowiedziało się RDC, RKS Radomiak szykuje dla swoich kibiców niespodziankę.

Czytaj też: Boją się, że budynek zawali im się na głowę. Dramatyczne warunki w kamienicy w centrum Radomia

Źródło: RDC Autor: Katarzyna Czarkowska/PL