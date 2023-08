Boją się, że budynek zawali im się na głowę. Dramatyczne warunki w kamienicy w centrum Radomia Katarzyna Czarkowska 01.08.2023 19:47 Dramatyczne warunki życia mieszkańców kamienicy w centrum Radomia. Budynek grozi zawaleniem, a z jego właścicielem nie ma kontaktu. Mieszkańcy szukają pomocy, sprawą zajęli się radomscy radni.

Sypiący się na głowę sufit, spadające stropy, pleśń i brak łazienki. Tak mieszkają radomianie w centrum miasta. Kamienica przy Żeromskiego 34 od wielu lat prawie świeci pustkami, ale dalej żyją tam cztery osoby. Ich codzienność to stres, że nie wyjdą już z domu.

W kamienicy, w której niegdyś mieszkało ponad dwadzieścia rodzin zostały tylko dwie. Reszta mieszkańców ze względu na pogarszające się warunki mieszkaniowe zdążyła opuścić budynek. Niektórzy otrzymali mieszkania socjalne i komunalne.

- Najgorszy jest deszcz - mówi Małgorzata Kołodziejczyk, lokatorka kamienicy. - Cały tydzień ma padać deszcz. Ten i następny. To co tu będzie? Ja sobie nie wyobrażam, naprawdę. Bo to się tu leje, jak to wszystko walnie, te schody w końcu się zawalą, bo ileż wytrzymają, to jak my zejdziemy? Będą mnie wyciągać przez okno, bo innego wyjścia nie będzie. Najgorsze, jak leje i coś upadnie. To już lecimy, budzimy się, patrzymy, czy coś nie upadło. Tu spadło, trochę podmiotłam, mieliśmy to sprzątnąć. Ale córka powiedziała mi, żebym to zostawiła, bo jeszcze mi na głowę spadnie - tłumaczy.





- Teraz jest lato, ale co będzie zimą - martwią się pani Małgorzata i jej córka Anna. - Jak napalimy, to jest ciepło do 12:00, 13:00. A już później jest zimno, bo wszędzie pustostany są - mówi pani Małgorzata. - Zatykamy sobie ręcznikami, kocami okna, żeby nam nie wiało. Gąbkami, czym się da - dodaje jej córka.

Co z mieszkaniem socjalnym?



Rodzina starała się już o mieszkanie z Miejskiego Zarządu Lokalami, jednak mimo uprawnień do takiego lokalu, urząd odmawiał im wsparcia. Nam mówią, że mamy gdzie mieszkać, a my się boimy o każdy dzień - żalą się lokatorki z Żeromskiego 34.

- Ja miałam przyznane przez sąd mieszkanie socjalne i mnie należy się mieszkanie od miasta Radomia. Było pisane na Garbarską i dostaliśmy właśnie odpowiedź, że na razie nie ma mieszkań. Składałam też do pana posła, ale też żeśmy nic nie załatwili. Kazali czekać, że jak coś się znajdzie, to dadzą znać. Pan prezydent, też dostałam odpowiedź, bo wtedy była pandemia, nie mogłam się skontaktować osobiście. Napisałam podanie i też - jeżeli coś będą mieli, dadzą mi znać. No i to tak wszystko ucicha - mówi Małgorzata. - Oni się złoszczą, że my tak przychodzimy, bo mamy właściciela i on powinien dać nam mieszkanie - wyjaśnia pani Anna.





Właściciel kamienicy, który odpowiada za stan budynku i zapewnienie zastępczego lokum swoim lokatorom w przypadku, jeśli budynek nie nadaje się do zamieszkania, zapadł się pod ziemię. Z inicjatywy RDC, sprawą zajęli się już radomscy radni. Odwiedzili lokatorów i jak informuje nas radna PiS Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, byli zszokowani warunkami w jakich żyją.

- Ja po prostu jestem przerażona tym widokiem. Widać u nich poniszczone wszystko, grzyb, zalane. Ale jest czyściutko. Natomiast schody i te piętra wyżej to po prostu dramat. I sam widok kamienicy. To po prostu ruina - mówi.





Pastuszka-Chrobotowicz zapowiada, że radni nie zostawią mieszkańców kamienicy przy Żeromskiego bez pomocy.

- Radny Łukasz Podlewski kontaktował się z dyrektorem Miejskiego Zarządu Lokalami. Ja kontaktowałam się z jednym z członków komisji mieszkaniowej socjalnej, z panem Dawidem Ruszczykiem z Koalicji Obywatelskiej. Będziemy chcieli się spotkać z nim w przyszłym tygodniu i wyprowadzić taki wniosek o mieszkanie socjalne dla tej rodziny na najbliższym posiedzeniu w MZL-u, które planowane jest koniec sierpnia. Postaramy się im oczywiście pomóc, ale na wszystko potrzeba czasu. Nie chcemy robić bałaganu, bo gdybyśmy rzeczywiście zrobili taki większy bałagan, to obawiam się, że mogliby tę kamienicę wyłączyć z użytkowania. Chwilę to na pewno potrwa, ale nie odpuścimy - wyjaśnia.

Jak dowiedziało się RDC, właścicielem kamienicy przy Żeromskiego 34 jest firma zarejestrowana w Łodzi i nie jest to jedyny budynek w Radomiu, który do niej należy.

