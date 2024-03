Są pieniądze na remont pomnika straconych robotników Fabryki Broni w Radomiu Anna Orzeł 02.03.2024 15:44 Pomnik straconych robotników Fabryki Broni w Radomiu podczas II wojny światowej będzie wyremontowany. Miasto otrzymało na ten cel 270 tysięcy zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od lat zbiegała o to „Solidarność”, która cztery dekady temu ufundowała obelisk.

- Koszt odnowienia monumentu to blisko pół miliona złotych. Brakujące pieniądze wyłoży samorząd - deklaruje wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński. - Pozostałe 200 tys. zł, które jest potrzebne na ten remont dołożymy z budżetu miasta. Wniosek pójdzie na sesję marcową. Jestem głęboko przekonany, że radni jednogłośnie ten wniosek przyjmą - dodaje.



- Pomnik przypomina tragiczne losy 15 pracowników fabryki, którzy zostali straceni przez Niemców za wspieranie żołnierzy AK - przypomina prezes firmy Wojciech Arndt. - Zbliżamy się do setnej rocznicy naszej fabryki. Oczywiście bardzo ważnym punktem tej historii jest historia naszych pracowników, także ta ciężka, czego symbolem jest ten pomnik - wskazuje.



- Dla pracowników firmy to wielki dzień - zapewnia szef Solidarności w Fabryce Broni Daniel Dorosiński. - Dla nas to jest szczególne miejsce i to jest bardzo dobra wiadomość, że w końcu, po tylu latach udało się zdobyć pieniądze. Co roku spotykamy się tutaj 14 października, żeby uczcić pamięć zamordowanych przez Niemców pracowników - mówi.



Finał remontu pomnika zaplanowano na początek października.

