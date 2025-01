Modlin, Chopin i Łódź wystarczające? Ryanair nie poleci z lotniska w Radomiu Adrian Pieczka 22.01.2025 12:11 Na Lotnisku Warszawa-Radom nie pojawi się Ryanair — poinformował przewoźnik niskokosztowy przy okazji prezentowania zmian w rozkładzie lotów w 2025 roku. — Oferta, którą w tej chwili dają nam lotniska w centralnej Polsce, czyli Modlin, Chopin i Łódź, jest absolutnie wystarczająca — wyjaśnił Michał Kaczmarzyk, prezes spółki Buzz, która należy do Ryanaira. Jak zaznaczył, połączenia z Radomia konkurowałyby z lotniskami na południu Polski.

Lotnisko w Radomiu (autor: RDC)

Lotnisko Warszawa-Radom poszukuje nowych przewoźników, którzy będą zainteresowani organizacją lotów. Obecnie dostępne są tam tylko kursy LOT-u i WizzAir.

W dającej się przewidzieć przyszłości władze Raynaira nie planują połączeń z nowego lotniska. Poinformowały o tym przy okazji prezentowania zmian w rozkładzie lotów w 2025 roku.

— Oferta, którą w tej chwili dają nam lotniska w centralnej Polsce, czyli Modlin, Chopin i Łódź jest absolutnie wystarczająca. Pamiętajmy też, że Radom w jakimś stopniu konkuruje z lotniskami bardziej zlokalizowanymi na południu Polski. Katowice, Kraków to też są lotniska, które z tej części Polski ściągają pasażerów do siebie — wytłumaczył Michał Kaczmarzyk, prezes spółki Buzz, która należy do Ryanaira.

Jak dodaje Kaczmarzyk, połączenia z Radomia konkurowałyby z lotniskami na południu Polski.

— Sześć milionów pasażerów w Krakowie, trzy miliony pasażerów w Katowicach. To są duże bazy operacyjne dla nas. Nie ma z naszego punktu widzenia uzasadnienia ekonomicznego do tego, żeby w tej chwili próbować to capacity lokować w inne miejsca, które z zasady będą trudne w pierwszym okresie. A prawda jest taka, że dzisiaj nie znamy żadnej oferty ze strony samego Radomia, która by mogła zachęcić przewoźników — wyjaśnił Kaczmarzyk.

W tym sezonie zmniejszono liczbę połączeń z Lotniska Warszawa-Modlin. Część destynacji, jak Manchester i Wiedeń, obsłuży jednak Lotnisko Chopina.

