Sztuczna inteligencja wsparciem dla Radomia? Miasto podpisało umowę z Uniwersytetem Radomskim Anna Orzeł 12.03.2024 12:06 W radomskiej edukacji i transporcie publicznym zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja. Miasto podpisało umowę z Uniwersytetem Radomskim. Naukowcy udzielą wsparcia administracji. Rozwiązania mają pomóc w obsłudze mieszkańców. — Nauka jest nie tylko po to, żeby odkrywać, wyjaśniać, ale żeby usprawniać nasze życie i zapobiegać zagrożeniom — mówi rektor uczelni profesor Sławomir Bukowski.

Radom podpisał umowę z Uniwersytetem Radomskim (autor: Łukasz Wójcik/UM Radom)

Miasto Radom podpisało umowę z Uniwersytetem Radomskim, dzięki temu w edukacji i transporcie publicznym zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja. Rozwiązania mają pomóc w obsłudze mieszkańców.

Wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska tłumaczy, że sztuczna inteligencja umożliwi szybkie podejmowanie trafnych decyzji.

— Wykorzystując sztuczną inteligencję, będziemy mogli prognozować przepływy uczniów pomiędzy szkołami, co w sytuacji niżu demograficznego, który nie oszukujmy się, jest przed nami i w którego warunkach musimy sobie radzić, jest kluczowe z punktu widzenia choćby prognozowania ilości oddziałów w poszczególnych szkołach — wyjaśnia Kalinowska.

Rozwiązania usprawniające życie

Rektor uczelni profesor Sławomir Bukowski informuje, że naukowcy z Uniwersytetu Radomskiego opracowali rozwiązania, które teraz wykorzystają samorządowcy.

— To, co opracowaliśmy często w trudzie i znoju, jak to się kolokwialnie mówi, to znajduje zastosowanie, to widać, to usprawnia życie człowieka, bo po to jest nauka. Nie tylko, żeby odkrywać, wyjaśniać, ale żeby usprawniać nasze życie i zapobiegać zagrożeniom — podkreśla Bukowski.

Za rozwój sztucznej inteligencji będzie odpowiadać Centrum Technologii Cyfrowych, które działa przy Uniwersytecie od stycznia tego roku. Projekt ma ruszyć jeszcze w tym roku.

