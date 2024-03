Uchodźcy z Ukrainy stracą dach nad głową? Uniwersytet chce sprzedać akademik

370 uchodźców z Ukrainy może stracić dach nad głową. To mieszkańcy dawnego akademika uniwersyteckiego przy ul. Bema. Uczelnia chce sprzedać budynek wraz z działką za blisko 16 mln zł, lecz dla Fundacji Leny Grochowskiej to za dużo. W Domu Uchodźcy mieszka ponad 110 ukraińskich seniorów i osób niepełnosprawnych. — Jest to problem, który spędza nam sen z powiek — podkreśla dyrektor Fundacji.