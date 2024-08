Z Radomia na Jasną Górę. Wyruszyła 46. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej Wojciech Kowalczewski 06.08.2024 21:06 46. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę wyruszyła dziś w drogę. Pątnicy do pokonania mają ok. 200 km, a do Częstochowy dotrą 13 sierpnia. — Powtarzalna jest na pewno droga i wysiłek, który z biegiem lat albo jest większy, albo nieraz jest mniejszy — powiedział biskup Marek Solarczyk.

2 46. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę (autor: RDC)

W Radomiu spod Wyższego Seminarium Duchownego wyruszyła 46. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Wśród radomskich pątników po raz czwarty idzie biskup Marek Solarczyk. Dla ordynariusza diecezji jest to w sumie 19 piesza pielgrzymka.

— Powtarzalna jest na pewno droga i wysiłek, który może jeszcze z biegiem lat albo jest większy, albo nieraz jest mniejszy. Biorąc pod uwagę to wszystko, co jest duchowe, to jest to zawsze świeże. Ja jako biskup radomski przede wszystkim niosę intencję diecezji, a to jest ponad 800 tysięcy ludzi wpisanych w 301 parafii — powiedział biskup Solarczyk.

Dziś z grupą akademicką wyruszyła Agnieszka, studentka radomskiej politechniki. To jej 12 raz na pielgrzymce.

— Pierwszy raz przez znajomych. Znajomi poszli, zaciągnęli, ale nie żałuję, bo wpada się w takie uzależnienie. I jak się już pójdzie pierwszy raz, to co roku chce się jeszcze więcej i jeszcze bardziej. Trudności są, chociaż ta atmosfera i ci ludzie dodają takiej otuchy i chce się iść dalej i czasami się zapomina o tym — przyznała Agnieszka.

Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwają policjanci i służby porządkowe pielgrzymki. Pan Michał by zostać porządkowym, musiał przejść specjalny kurs.

— Na porządkowego trzeba sobie zasłużyć, kilka lat pracy w tym fachu, żeby się dobrze wyszkolić i wiedzieć, o co chodzi. To są kursy organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, gdzie zdobywa się specjalne uprawnienia ważne 5 lat, które powodują, że możemy kierować ruchem na pielgrzymce. U nas w grupie jak najbardziej się słuchają, natomiast wiadomo, bywa trochę sytuacji stresujących. Często też oczywiście wynika to z zachowania kierowców na drodze — powiedział pan Michał.

Radomscy pątnicy dotrą do Częstochowy 13 sierpnia.

Czytaj też: Pielgrzymki na Jasną Górę wyruszyły z Warszawy, Płocka i Radomia

Źródło: RDC Autor: Wojciech Kowalczewski/DJ