Radny z Radomia usłyszał wyrok. Rok temu potrącił nastolatki na przejściu dla pieszych Anna Orzeł 13.04.2023 14:42 Rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata, pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów i wypłacenie nawiązki poszkodowanym nastolatkom - takie konsekwencje poniesie radomski radny za spowodowanie wypadku na przejściu dla pieszych. Dziś usłyszał wyrok. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze.

Radny z Radomia usłyszał wyrok. Rok temu potrącił nastolatki na przejściu dla pieszych (autor: pixabay)

Do wypadku doszło na początku marca 2022 roku w Radomiu na ul. Warszawskiej. 40-letni radny Piotr Kotwicki usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z ustaleń prokuratury wynika, że radny jechał z nadmierną prędkością, wynoszącą nie mniej niż 85 km na godzinę, co oznacza, że mógł przekroczyć prędkość o co najmniej 35 km na godzinę.

Gdy radny dojeżdżał do oznakowanego przejścia dla pieszych, ominął inny pojazd, który stanął przed przejściem, by przepuścić grupę pieszych i wjechał w przechodzące przez pasy nastolatki. Jedna z pokrzywdzonych doznała złamania kości śródstopia, druga urazu czaszkowo-mózgowo-twarzowego. W chwili popełnienia wypadku radny był trzeźwy. Prokuratura potwierdziła, że przeprowadzone badania na obecność alkoholu lub substancji psychoaktywnych nie wykazały obecności w jego organizmie substancji zabronionych.

Dziś usłyszał wyrok - rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata, pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów i wypłacenie nawiązki poszkodowanym nastolatkom

- Materiał dowodowy, zgromadzony w sprawie, pozwala przyjąć w sposób niebudzący wątpliwości sądu, że oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Sąd uwzględnił wniosek o wydanie wyroku skazującego, uznając, że wnioskowana kara będzie karą adekwatną i wystarczającą - mówi Sędzia Aneta Rowińska-Zawada.





Według śledczych radomski radny był już wcześniej kilkakrotnie karany mandatami za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, w tym dwukrotnie wiązało się to z zatrzymaniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Kilka dni po wypadku Kotwicki postanowił zawiesić wszelką aktywność społeczno-polityczną, w tym także członkostwo w klubie radnych PiS.

Wyrok, który zapadł w radomskim sądzie nie jest prawomocny.

