Mieszkańcy i radni przeciwko strzelnicy w Mąkosach Starych koło Radomia Iwona Rodziewicz-Ornoch 16.05.2023 19:02 Już prawie 300 osób podpisało się przeciwko powstaniu strzelnicy otwartej w Mąkasach Starych w gminie Jastrzębia. Sprawą w przyszłym tygodniu zajmą się radni. Rozpatrzą dwie petycje: sprzeciwiających się mieszkańców i Stowarzyszenia "Zielona Akcja".

Mieszkańcy i radni przeciwko strzelnicy w Mąkosach Starych koło Radomia. Wójt: to naprawdę zły pomysł (autor: PIXABAY)

Oprotestowaną strzelnicą w Mąkosach Starych w powiecie radomskich zajmą się radni. Sesja odbędzie się 25 maja. Pod petycją przeciwko inwestycji podpisało się około 300 mieszkańców. Strzelnica otwarta miałaby powstać tuż przy Puszczy Kozienickiej, niedaleko cmentarza i domów.

Wójt Wojciech Ćwierz nie ma wątpliwości co to stanowiska radnych

- Radni będą popierać w tej kwestii mieszkańców, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji. Jest tam kilkaset podpisów mieszkańców kilku miejscowości, nie tylko Mąkosy Stare, ale i Mąkosy Nowe, Lewaszówka, bo to jest naprawdę zły pomysł, żeby strzelnica była 100 metrów od cmentarza, w niewielkiej odległości od zabudowań - tłumaczy.







Jak dowiedziało się RDC wójt gminy Jastrzębia, nie zaakceptuje jej regulaminu.

- Polega to wszystko na tym, że wójt, w ramach obowiązującego prawa, akceptuje regulamin lub nie. I to jest praktycznie jedyna decyzja, którą wydaje wójt, więc jak ten regulamin zaakceptuję, to wtedy inwestor wchodzi, więc ja, wykorzystując tę możliwość, że po prostu nie zaakceptuję regulaminu, myślę, że skutecznie będę mógł zablokować powstanie takiej strzelnicy -

Negatywną decyzję wójt ma wydać jeszcze w tym miesiącu. Wtedy inwestor będzie mógł się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Strzelnica miałaby powstać na terenie zalesionym. W miejscu, gdzie dawniej była żwirownia.

Czytaj też: Z Warszawy do Radomia w 54 minuty. Pociągi od czerwca pojadą szybciej