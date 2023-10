Afera korupcyjna w Radomiu. Dwie osoby z zarzutami RDC 12.10.2023 21:08 Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku aferą korupcyjną w Radomiu. To miejscowa radna PO i osoba, która pełni pewne funkcje w ramach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości – poinformował w czwartek w Radomiu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro w Radomiu (autor: Piotr Nowak/PAP)

Sprawę dotyczącą afery korupcyjnej w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którą nagłośnił kilka dni temu portal niezalezna.pl. W tej sprawie od wtorku śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu wspólnie z funkcjonariuszami wydziału do walki z przestępczością gospodarczą mazowieckiej komendy policji.

– Są pierwsze efekty tego śledztwa. Dwóm osobom zostały postawione dotyczące udziału w procederze korupcyjnym. Te osoby częściowo przyznały się tego, że w tej korupcji uczestniczyły. Przyznały się również do tego, że upublicznione nagrania miały miejsce – powiedział Zbigniew Ziobro ma czwartkowej konferencji w Radomiu. Dodał, że chodzi o tzw. łapownictwo menadżerskie związane z procesami gospodarczymi, które były uzależnione od wręczenia łapówek oraz o wymuszanie czy nakłanianie do wręczania łapówek.

Ziobro ujawnił, że zarzuty usłyszała miejscowa radna PO i osoba, która pełni pewne funkcje w ramach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Prawdopodobnie chodzi tutaj o komornika Sądu Rejonowego w Radomiu, o którym mowa jest w ujawnionym nagraniu.

– Co więcej mamy już relacje osobowe, które potwierdzają, że znany poseł z Radomia, opisany w tych nagraniach medialnych, zdaniem tej osoby, która składała relacje procesowe w prokuraturze, miał nakłaniać do udziału w tym procederze korupcyjnym wskazane na tych nagraniach osoby – powiedział minister sprawiedliwości.

Dodał, że śledczy w tej chwili dokonują analizy autentyczności nagrań, które są przedmiotem śledztwa. – Jeśli się to potwierdzi, to nie miejcie państwo żadnych wątpliwości, że prokuratura, gdyby ten poseł został wybrany ponownie do parlamentu polskiego, wystąpi z wnioskiem o uchylenie immunitetu, z innymi odpowiednimi wnioskami procesowymi – zapowiedział prokurator generalnych.

Korupcja w Radomiu

Kilka dni temu portal niezalezna.pl opublikował informacje i nagrania, które, według niego, mogą świadczyć o korupcyjnych praktykach w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (RSM). W sprawę miał być zaangażowany poseł PO Konrad Frysztak, a także radna PO Patrycja Biesiadecka, były prezes RSM oraz komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu.

Na nagraniach utrwalono rozmowę, podczas której mowa jest o rzekomej łapówce za ustawienie przetargu ogłoszonego przez RSM, który wygrała Biesiadecka, będąca od 2022 r. radną z klubu KO Rady Miejskiej w Radomiu.

„Jak wynika z nagrań, które posiadamy, przetarg mógł być ustawiony, a za jego pozytywne rozstrzygnięcie Biesiadecka miała zapłacić nie tylko byłemu prezesowi RSM, ale także dwóm pośrednikom. Jednym z nich był - jak twierdzi na nagraniu b. prezes RSM - poseł Frysztak, a drugim - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu. Obaj mężczyźni mieli dostać 100 tys. zł” – napisał portal.

Frysztak we wtorek zapowiedział skierowanie do sądu prywatnego aktu oskarżenia wobec jednego z głównych bohaterów nagrania opublikowanego przez niezalezna.pl – b. prezesa Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Człowiek ten pomówił mnie, naraził moje dobre imię na szwank, co w sytuacji przedwyborczej, ale nie tylko, naraża mnie na utratę zaufania przez wyborców, przez mieszkańców Radomia i Ziemi Radomskiej – oświadczył.

– Nigdy nie przyjąłem żadnych pieniędzy, żadnej korzyści majątkowej za jakiekolwiek ustawienie czy rozstrzygnięcie przetargu. Nigdy żaden przetarg w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej również nie zależał od jakiegokolwiek mojego rozstrzygnięcia – to nie są kompetencje parlamentarzysty – dodał Frysztak.

W kontekście wszczętego przez prokuraturę śledztwa Frysztak powiedział, że oddaje się do dyspozycji prokuratury, jeśli chodzi o przesłuchanie go w tej lub jakiejkolwiek innej sprawie.

