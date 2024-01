Jest zażalenie na przymusowe leczenie i dokarmianie w więzieniu Mariusza Kamińskiego Iwona Rodziewicz-Ornoch 19.01.2024 12:59 Jest zażalenie na przymusowe leczenie i dokarmianie Mariusza Kamińskiego - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Były szef CBA i jego zastępca Maciej Wąsik od kilku dni prowadzą strajk głodowy. Są w więzieniach w związku z tzw. aferą gruntową.

Jest zażalenie na przymusowe leczenie i dokarmianie Mariusza Kamińskiego - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Wpłynęło dzisiaj do Sądu Okręgowego w Radomiu.

- Wpłynęło dziś do Sądu Okręgowego w Radomiu zażalenie obrońcy osadzonego Mariusza Kamińskiego. Będzie ono zadekretowane i prawdopodobnie w poniedziałek rano zostanie przesłane do Sądu Apelacyjnego w Lublinie celem rozpoznania go - mówi rzecznik Sądu Okręgowego Arkadiusz Guza.



Rzecznik zaznacza, że bez względu na to, czy jest zażalenie czy nie - postanowienie o przymusowym leczeniu i dokarmianiu podlega natychmiastowemu wykonaniu.

- Ewentualnie dopiero zmiana tego orzeczenia w wyniku wniesienia zażalenia przez osadzonego przez Sąd Apelacyjny w Lublinie może dopiero spowodować, że kwestia tego przymusowego leczenia i dokarmiania będzie nieaktualna - dodaje.





Postanowienie o przymusowym leczeniu i dokarmianiu byłego ministra i posła Sąd Okręgowy w Radomiu wydał 15 stycznia.

- Podstawą do wydania takiego orzeczenia przez sąd była również, oprócz wniosku zastępcy dyrektora aresztu śledczego, opinia o stanie zdrowia, wydana przez dwóch lekarzy, z której wynikało, że ewentualne przedłużanie protestu głodowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osadzonego - mówi rzecznik.





Policja zatrzymała ich w ubiegłym tygodniu w celu odbycia kar. Najpierw przebywali w areszcie Warszawa-Grochów, następnie trafili do miejsc odbywania kary - w Radomiu i Przytułach Starych.

Prezydent Andrzej Duda przed tygodniem na prośbę żon Kamińskiego i Wąsika zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby na czas tego postępowania zawiesił wykonywanie kary. Prezydent jednocześnie podtrzymał, że pozostaje w mocy ułaskawienie obu polityków dokonane w 2015 r., gdy byli skazani nieprawomocnie przez sąd I instancji.

Od kilku dni w więzieniach obaj prowadzą strajk głodowy. Prezydent informował w środę, że otrzymał informację od żony Kamińskiego o sądowym nakazie przymusowego dokarmiania go i ponownie zaapelował do ministra Bodnara, aby umożliwił obu więźniom przerwę w odbywaniu kary.

Kamiński i Wąsik dostali się do Sejmu z listy PiS w wyborach 15 października. Po skazującym wyroku marszałek Sejmu wydał postanowienia o wygaśnięciu ich mandatów.

