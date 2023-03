Gmina Wolanów stawia na sport. Wybuduje dwa boiska i halę Anna Orzeł 21.03.2023 13:19 To będzie spełnienie marzenia uczniów. Dwa boiska i halę sportową wybuduje gmina Wolanów w powiecie radomskim. Wykonawców wyłoniono, umowy podpisano. Inwestycje będą gotowe za dwadzieścia miesięcy.

Gmina Wolanów stawia na sport. Wybuduje dwa boiska i halę (autor: RDC)

Jak mówi wójt Wolanowa Ewa Markowska-Bzducha, ponad 70 procent potrzebnych na inwestycje pieniędzy pochodzi z Polskiego Ładu.

- Wartość obydwu umów to jest 10,9 mln zł, czyli blisko 11 mln zł. W ramach tego projektu realizujemy salę gimnastyczną wraz z zapleczem i dwa boiska sportowe w bogatej wersji - zapowiada.





Dyrektor placówki Teresa Matysiak wskazuje, że uczniowie szkoły w Bieniędzicach dziś ćwiczą w sali nie większej od klasy lekcyjnej.

- Trzeba się cieszyć, że dzieci dążą do tego, chcą być aktywne fizycznie i ta sala, jeżeli będzie, to będzie to bardzo duża rzecz dla nie tylko uczniów naszej szkoły, ale też na pewno mieszkańców - podkreśla.



Dotąd Wolanów otrzymał z Polskiego Ładu w sumie 22 miliony złotych.

