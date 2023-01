Budowa RCS pod lupą Najwyższej Izby Kontroli? Radni przegłosowali wniosek Anna Orzeł 31.01.2023 09:18 Budowa Radomskiego Centrum Sportu pod lupą NIK-u? Radni z Radomia zgłosili i przegłosowali taki wniosek. Teraz liczą na szybkie rozpoczęcie kontroli. Inwestycja pierwotnie miała się zakończyć w 2018 roku. Obecnie termin wyznaczono na maj tego roku.

NIK skontroluje Radomskie Centrum Sportu? (autor: Łukasz Podlewski – radomski radny)

Radomscy radni chcą, by sprawą przedłużającej się budowy Radomskiego Centrum Sportu zajęła się Najwyższa Izba Kontroli. Sformułowali w tej sprawie kilka podstawowych zarzutów.

– Za długo, zbyt drogo i bez odpowiedniego nadzoru – wylicza wnioskodawca Łukasz Podlewski, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. – Inwestycja w Radomskie Centrum Sportu miała zakończyć się w 2018 roku. Mamy rok 2023 i kolejne aneksy, kolejne miliony dokładane do tej inwestycji. Mam nadzieję, że Najwyższa Izba Kontroli zbada cały proces inwestycyjny od początku jej trwania – dodaje.

Z kolei radny PO Dawid Ruszczyk nie widzi ani potrzeby, ani podstaw do działań Najwyższej Izby Kontroli. – RCS to inwestycja, która w tym momencie potrzebuje dużego spokoju. Została powołana doraźna komisja do spraw Radomskiego Centrum Sportu i to ona powinna się takimi rzeczami zajmować. Jest jeszcze komisja stała do spraw spółek – przypomina.

Ostateczny termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na maj tego roku.

