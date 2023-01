Dodatkowe miliony na budowę stadionu w Radomiu. „To ostateczny aneks” Anna Orzeł 17.01.2023 20:21 To ostatnie pieniądze przeznaczone na budowę radomskiego stadionu. Radni dali dziś "zielone światło" na dodatkowe, finansowe wsparcie inwestycji. Aneks do umowy, zawartej pomiędzy zlecającym a wykonawcą, opiewa na 24 miliony złotych.

Dodatkowe miliony na budowę stadionu w Radomiu (autor: RDC)

- Wcześniej trzeba było zmienić uchwałę budżetową i podjąć decyzję o dokapitalizowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który odpowiada za budowę obiektu - tłumaczy szef Klubu Radnych PiS Łukasz Podlewski. - Bardzo się cieszę, że jest ta zgoda. Kolejny raz radni dali "zielone światło". W tej kadencji ja nie przypominam sobie głosowania, żeby radni byli przeciwko budowie stadiony Radomiaka czy hali Radomskiego Centrum Sportu - dodaje.



- Dzisiejsza decyzja radnych zamyka sprawę - zapewnia Rafał Górski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. - Są to pieniądze konieczne do tego, żeby zakończyć inwestycję pod nazwą Radomskie Centrum Sportu, stadion Radomiaka Radom. Jest to ostateczny aneks z ostatecznym przewidzianym zakresem prac. Ten termin zakończenia prac budowlanych - 31 maja, odbiory do 31 lipca są na dzisiaj terminem pewnym - mówi.





Dotąd miasto wydało na budowę stadionu ponad sto milionów złotych.

