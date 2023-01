Stadion w Radomiu gotowy do końca maja? Jest nowy termin Anna Orzeł 02.01.2023 21:33 Dziewiętnasty aneks, dziewiąty termin zakończenia prac i dodatkowe miliony. Budowa stadionu w Radomiu trwa od 2016 roku. Ostatecznie obiekt powinien być gotowy do końca maja, właśnie ustalono nowy termin.

Stadion w Radomiu gotowy do końca maja? Jest nowy termin (autor: RDC)

Na pierwszy mecz niecierpliwe czekają piłkarze i kibice Radomiaka.

- Tym razem wystarczy i czasu i pieniędzy - zapewnia pełnomocnik ds. budowy stadionu Rafał Górski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. - Ten aneks przewiduje termin zakończenia budowy do końca maja bieżącego roku, rozumiany jako termin zakończenia prac budowlanych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie. To jest kwota 24 mln zł, która została określona jako zakres prac koniecznych do tego, aby móc uzyskać pozwolenie na użytkowanie - tłumaczy.





Dotąd budowa stadionu kosztowała już prawie 100 milionów złotych. To o 35 mln zł więcej niż pierwotnie planowano.

