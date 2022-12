Stadiony, żłobki i ulice. RDC podsumowuje inwestycje na Mazowszu RDC 30.12.2022 14:16 Modernizacje budynków, remonty ulic i nowe przedszkola i żłobki to najczęstsze inwestycje mijającego roku na Mazowszu. Pandemia i wojna w Ukrainie zmieniły wiele miejskich planów, wiele udało się jednak zrealizować.

Budowa stadionu Wisły Płock (autor: Mateusz Ludwiczak / Wisła Płock S.A.)

Płock

Budowa stadionu Wisły Płock oraz remonty głównych ulic - to najważniejsze inwestycje mijającego roku w Płocku .

Pomimo wojny w Ukrainie i pandemii wszystkie idą niemal zgodnie z planem – mówi prezydent Andrzej Nowakowski.

- Oczywiście największą jest stadion, który wszedł w fazę końcowej realizacji i wykończenia. To zdecydowanie największa i najdroższa inwestycja mijającego roku. Oprócz tego bardzo cieszy nowa siedziba miejskiego przedszkola numer 17. Do tego dołożyłbym sporo ulic. Trwające inwestycje na ulicach Łukasiewicza, Spółdzielczej, Kościuszki - wylicza prezydent.

W mijającym roku powstało w Płocku także kilka paców zabaw oraz dwa nowe przyszkolne boiska.

Trwa również budowa płockiego aquaparku – Miodolanki – jednak w tym wypadku miasto nie ponosi na razie kosztów ponieważ basen powstaje w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Siedlce

Remonty ulic Monte Cassino i Składowej oraz szkół – to część inwestycji zakończonych w tym roku w Siedlcach. Dla prezydenta Andrzeja Sitnika szczególnie istotne są jednak dwie inne. Pierwsza to wart ponad 5 mln złotych remont budynku urzędu miasta.



- Myślę, że już teraz mieszkańcy nie muszą się wstydzić, że mają taką siedzibę. Ja również, jako prezydent jak kogokolwiek zapraszam to się nie wstydzę, bo budynek był taki jaki był - przypomina prezydent.

Druga inwestycja to zakończenie kompleksowej przebudowy budynku po komendzie miejskiej policji przy Prusa.

- W zasadzie przebudowywany cały budynek od piwnic po dach. Proszę zwrócić uwagę, że wszystko tam wymagało zmian. Przesunięte szyby windy, to był ogrom pracy ale jestem przekonany, że wszyscy będą zadowoleni - podkreśla.

Koszt inwestycji to ponad 8 mln złotych. Przy Prusa swoją siedzibę mają m.in. wydział dróg, gospodarki komunalnej, programów rozwojowych i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Mława

Mława w tym roku postawiła głównie na kulturę. Największe inwestycje w mieście dotyczą kina Kosmos oraz dwóch innych jednostek kultury.

- Prace w tych placówkach potrwają do przyszłego roku - mówi burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski.

- Bardzo wiele inwestycji dużej wartości z ogromnym dofinansowaniem. Z Polskiego Ładu otrzymaliśmy na bardzo ważne, potrzebne wszystkim mieszkańcom inwestycje typu modernizacja i nadbudowa sali kina miejskiego domu kultury, modernizacja jednostek kultury: Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej czy biblioteki publicznej - wylicza burmistrz.

Szczególnie ważne dla miasta są inwestycje drogowe, ruszyła budowa trzeciego etapu Alei św.Wojciecha, która połączy ul. Płocką ze starą siódemką.



Rozpoczęła się też przebudowa ulicy Studzieniec, drogi wiodącej przez las do pokazowej zagrody żubrów w Krajewie .

Daleką przyszłością jest budowa zachodniej obwodnicy miasta, która połączyłaby ul. Gdyńską z drogą krajową nr 7.

Ostrołęka

Kapitalny remont miejskiego przedszkola oraz remont poradni. To największe inwestycje zrealizowane w tym roku w Ostrołęce.

Po trzydziestu latach przedszkole przy ul. Karłowicza stało się najnowocześniejszym obiektem w mieście.

Poprawiły się też warunki dla osób niepełnosprawnych w poradni przy ul. Oświatowej - przybyły tam sale rehabilitacyjne i sale do zajęć grupowych ze specjalistami.

- Udało się też wyremontować trzy bloki socjalne oraz budynek Galerii Ostrołęka, w którym organizowane są wystawy i warsztaty - mówi prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.

- Odnowiliśmy praktycznie całe przedszkole od zera. To był kapitalny remont i poprawa funkcjonalności. Mamy nowe sale, nową instalację sanitarną. Zrobiliśmy też remont poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wyremontowaliśmy też dodatkowe piętro. Drugie piętro i parter tej poradni. Jako trzecią inwestycję wymieniłbym remont bloków socjalnych. Są to trzy bloki socjalne na Padlewskiego. Udało nam się zrobić całą termomodernizacje budynku - wymienia prezydent Ostrołęki.

Przyszły rok też zapowiada się pracowicie, najważniejszym zadaniem do zrealizowania będzie zbudowanie nowego zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz modernizacja stadionu miejskiego.

W planach również budowa nowych ścieżek rowerowych, wymiana oświetlenia ulicznego i instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach miejskich.

Radom

Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego dwie najważniejsze inwestycje mijającego roku to budowa żłobka i modernizacja jednego z przedszkoli.

Oba projekty mają ogromne, społeczne znaczenie i dlatego - jak tłumaczy prezydent - znalazły się na szczycie inwestycyjnej listy.



- Jeśli chcemy mieć nowoczesne miasto, chcemy żeby Radom był miastem nowoczesnym to musimy zaspokajać potrzeby wszystkich grup społecznych w Radomiu. Nie koncentrować się tylko na ludziach aktywnych, ale też musimy myśleć o seniorach i musimy myśleć o młodych radomianach, tych młodych i tych najmłodszych. Funkcje opiekuńcze takie jak żłobki czy przedszkola i edukacja czyli inwestycje w szkołach - zaznacza prezydent.

Budowa żłobka kosztowała ponad 9 milionów złotych, modernizacja przedszkola - 10,5.

W Radomiu rozpoczęto też budowę oddziału ratunkowego w szpitalu na Józefowie, trwa trzeci etap rozbudowy trasy N-S.

Nadal nie udało się jednak ukończyć prac na stadionie, gdzie termin zakończenia inwestycji przekładano już kilkukrotnie.

Ciechanów

Dominowały inwestycje drogowe - remonty dróg osiedlowych i budowa ścieżek rowerowych. Pojawiło się też nowe przedszkole przy ul. Szwanke.

- Dużo inwestycji drogowych. Ulica Opinogórska razem ze ścieżką rowerową, zakończenie przebudowy ulicy Okopowej. Działania miasta miały charakter wielowymiarowy. W mieście pojawiły się nowe przestrzenie zielone, parki kieszonkowe. Takim największym zadaniem w 2022 roku była dla Ciechanowa bez wątpienia budowa nowego miejskiego przedszkola - mówi prezydent miasta Krzysztof Kosiński.

Plany na przyszły rok też są ambitne, to dokończenie remontu obiektu przy ul. Fabrycznej, przebudowa miejskiego targowiska oraz odbudowa zrujnowanego młyna.

W planach również remont 12 budynków komunalnych.

Czytaj też: Rynek nieruchomości w Warszawie. Podwyżki o 40 procent