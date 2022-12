Podsumowanie roku. Rynek nieruchomości w Warszawie: Podwyżki o 40 proc.

Prawie o 40 proc. wzrosły w tym roku ceny za wynajem mieszkania w Warszawie. Główne powody tak wysokich podwyżek to wybuch wojny w Ukrainie i napływ uchodźców do Polski. W Radiu dla Ciebie podsumowujemy rok 2022, teraz przyszedł czas na to, by przyjrzeć się sytuacji na rynku nieruchomości.