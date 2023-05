Prace budowlane na stadionie MOSiR oficjalnie zakończone, ale nie wszystko jeszcze gotowe RDC 30.05.2023 18:50 Zakończenie prac budowlanych stadionu Radomskiego Centrum Sportu oficjalnie ogłosił wykonawca inwestycji. Wciąż jednak nie ukończone jest między innymi boisko, brakuje też oświetlenia. To są prace kosmetyczne i nie kolidują z odbiorami technicznymi – zapewnia rzecznik MOSiR w Radomiu.

Kiedy nowy stadion dla Radomiaka? (autor: Dariusz Osiej/MOSiR Radom)

Prace budowlane stadionu MOSiR w Radomiu zostały oficjalnie zakończone. Nie wszystko jednak jest jeszcze gotowe.

– Trwają prace przy płycie boiska, ale to jest normalne. Trawa przylatuje z Węgier, wiec trzeba wziąć pod uwagę czas wegetacji, to też musi być odpowiednia pora roku, więc trawa zostanie ułożona do połowy czerwca. Trzeba też zamontować kilka barierek, ale to są prace kosmetyczne, które nie kolidują z odbiorami technicznymi – mówi rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Dariusz Osiej.

Odbiory zaś zgodnie z harmonogramem mają się rozpocząć już 1 czerwca.

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. RCS Łukasz Podlewski informuje jednak, że mogą się zacząć jeszcze później.

– Na komisji w ubiegły wtorek dyrektor powiedział, że odbiory rozpoczną się najwcześniej w połowie czerwca, ponieważ prace na stadionie dotyczące chociażby ułożenia murawy potrwają właśnie do połowy czerwca. Dyrektor do spraw inwestycji potwierdził, że podpisali aneks z firmą wykonującą oświetlenie zobowiązujący do wykonania oświetlenia do 30 czerwca – mówi.

Pierwsze rozgrywki na nowym stadionie RKS Radomiak ma rozegrać w pierwszej połowie sierpnia. Budowa stadionu trwa już siódmy rok.

Czytaj też: Trzeci odcinek trasy N-S w Radomiu. Ruszyła budowa