Dwudziesty ósmy dzień Powstania Warszawskiego [KALENDARIUM] 28.08.2024

Powstanie Warszawskie (autor: Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Partnera – Muzeum Powstania Warszawskiego)

Pocisk o masie dwóch ton uderzył w najwyższy budynek w Warszawie, czyli Prudential. Ten moment uchwycił swoim aparatem fotograf Sylwester „Kris” Braun.

— On znalazł się na dachu budynku na Powiślu, zobaczył kątem oka lecący pocisk i przewidział jakoś w sposób nadprzyrodzony, że być może warto w tym momencie zacząć fotografować — powiedział Michał Komuda z Muzeum Powstania Warszawskiego.

— Eksplozja się rozwija w zupełnej ciszy, bez hałasu, bez żadnego podmuchu, w zupełnej ciszy, spokojnie. Robiłem zdjęcia, zdziwiony, co jest. Przy trzecim zdjęciu nastąpił właśnie huk, głos doszedł do mnie, podmuch okropny, że się trzymałem komina, by nie spaść, ale robiłem dalej zdjęcia — wspominał Sylwester „Kris” Braun dla Polskiego Radia w reportażu z 1996 roku.

Na Starym Mieście Niemcy opanowali gmach PWPW. Swój zmasowany atak skierowali także na Górny Mokotów i na Sadybę od strony Wilanowa.

Po zajęciu gmachu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Niemcy zamordowali około 30 rannych, którzy schronili się w piwnicach budynku.

