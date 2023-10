Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy cofniemy wskazówki zegara? RDC 23.10.2023 18:01 W najbliższy weekend, w nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Radio dla Ciebie zapytało psychologa, jak zadbać w okresie zimowym o swoje zdrowie psychiczne oraz jaki wpływ może mieć zmiana czasu na samopoczucie. — Zimą rzeczywiście zapadamy w coś podobnego do snu zimowego — mówi Irena Wielowiejska-Comi.

Kiedy będzie zmiana czasu? (autor: pixabay)

Już w najbliższy weekend nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Eksperci podkreślają, że czas zimowy, że to okres, w którym szczególnie należy zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Psycholog Irena Wielowiejska-Comi zaznacza, że na gorsze samopoczucie wpływa na przykład mniejsza ilość światła słonecznego w ciągu dnia.

— Taką przebadaną przez neurofizjologów rzeczywistością jest to, ze zimą rzeczywiście zapadamy w coś podobnego do snu zimowego, czyli jesteśmy mniej aktywni, bardziej się chowamy pod ciepłym kocykiem z ciepłym piciem. Dłużej jesteśmy bierni, raczej coś oglądamy, czytamy, niż jesteśmy aktywni, ponieważ słońce daje nam mnóstwo energii, a zimą tego słońca jest niedosyt — tłumaczy psycholog.

Kontakty międzyludzkie i nastawienie

Psycholog dodaje, że pomóc może zwykła rozmowa.

— Jak się rozmawia, to napięcie się zmniejsza. Należy patrzeć na korzyści, na przykład co będzie fajnego się działo zimą. Należy nastawić się na kontakty międzyludzkie, bo one zawsze łagodzą obyczaje — zaznacza psycholog.

W związku ze zmianą czasu należy przesunąć zegarki w najbliższą niedzielę o godzinę do tyłu, z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

