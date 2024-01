„Musimy reagować”. Kolejne dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia RDC 14.01.2024 10:17 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że „w piątek i sobotę kolejne 2 osoby straciły życie przez spadek temperatury ciała”. Zaapelowano o to, aby za każdym razem reagować, gdy widzimy osobę, która może właśnie zamarzać.

Wiele osób narażonych jest na wychłodzenie (autor: GOV)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na profilu X, że „w piątek i sobotę kolejne 2 osoby straciły życie przez spadek temperatury ciała”. Zamieszczono także instruktażowy film z poradami, co robić w przypadku wychłodzenia.

W piątek i sobotę kolejne 2 osoby straciły życie przez spadek temperatury ciała.



⏬Co robić w przypadku wychłodzenia? ⏬ pic.twitter.com/UUcj0Z2Rzf — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 14, 2024

Ratownik medyczny CSK MSWiA w Warszawie Filip Hajnus podkreśla w filmie, że za każdym razem, gdy widzimy osobę np. leżącą w parku na ławce należy reagować, ponieważ ta osoba może właśnie zamarzać.

— Jeżeli widzimy taką sytuację, wyjmijmy telefon komórkowy i zadzwońmy pod numer 112 lub 999. Powiedzmy, gdzie jesteśmy i co się stało. Następnie podejdźmy do osoby i spróbujmy ją zapytać, co się stało, co tutaj robi. Jeżeli nie reaguje, złapmy ją za ramiona i potrząśnijmy. Dyspozytor medyczny krok po kroku będzie mówił nam, co mamy zrobić — powiedział ratownik medyczny.

Dodał, że „jeżeli osoba nie reaguje, należy zapewnić jej jakieś okrycie, możemy do tego wykorzystać np. naszą kurtkę”.

— Cały czas oczekując na przybycie Zespołu Ratownictwa Medycznego, kontrolujmy czy ta osoba oddycha. Jeżeli przestała oddychać rozpocznijmy uciśnięcia klatki piersiowej - mocno i szybko. Jeżeli oddycha, ułóżmy ją na boku, zapewnijmy komfort termiczny przykrywając ją czymś i za każdym razem, gdy widzimy taką sytuację - reagujmy — zaapelował.

