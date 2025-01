Ministerstwo cyfryzacji zapowiada zmiany w rejestrze kierowców po wypadku na Woli

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada ułatwienia w dostępie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Po śmiertelnym potrąceniu nastolatka w Warszawie okazało się, że podejrzany to pracownik firmy kurierskiej, pozbawiony wcześniej uprawnień do kierowania pojazdami.