Prezydent mianował nowego Szefa Sztabu Generalnego WP i Dowódcę Operacyjnego

Prezydent Andrzej Duda dokonał w Pałacu Prezydenckim zmian na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych RP (autor: Radek Pietruszka/PAP)

Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych RP – gen. broni Wiesław Kukuła został mianowany Szef Sztabu Generalnego WP, a gen. dywizji Maciej Klisz został mianowany Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dzisiejsze nominacje były związane z rezygnacją ze stanowisk poprzednich dowódców. Wypowiedzenie stosunku służbowego złożyli Szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski.

Dymisje trafiły do szefa MON ministra Mariusza Błaszczaka wczoraj. Zgodnie z artykułem 230 ustawy o obronie ojczyzny, oficer ma prawo złożyć dymisję z zajmowanego stanowiska w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dobre decyzje nowych dowódców

Prezydent podziękował nowym dowódcom za to, że kiedy trzeba było „dosłownie w ciągu minut podejmować decyzje o ewakuacji, o ratowaniu naszych rodaków z Bliskiego Wschodu, z Izraela, kiedy trzeba było rozmawiać z naszymi pilotami, kiedy trzeba było wydać rozkazy, kiedy trzeba było naszych pilotów wysłać z misjami ewakuacyjnymi – wszystkie procesy przebiegły w sposób tak sprawny”.

Podkreślał, że operacja ta była i jest bardzo potrzebna.

– Dziękuję za to, że tak znakomicie wpisaliście się panowie tymi decyzjami w historię polskich sił zbrojnych, w tych najlepszych dla nich momentach – powiedział prezydent.

Podkreślił, że ostatnie czasy pokazują, że kiedy trzeba podejmować odpowiedzialność, działać szybko i w sposób zdecydowany, a jednocześnie mądry i odpowiedzialny, przy wielkiej presji, to sprawdzają się osoby, które mają doświadczenie w wojskach specjalnych.

Ocenił, że przyszedł taki czas, że właśnie w sposób szybki, odpowiedzialny i zdecydowany trzeba decydować po to, by ludzie byli bezpieczni i by zapewnić powodzenie podejmowanym działaniom. Podkreślał, że obaj generałowie mają doświadczenie w dowodzeniu oraz we współpracy z sojusznikami z NATO, także poza granicami kraju.

Prezydent zaznaczył, że moment jest szczególny i trudny, także ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie i sytuację na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że wzięcie w takim momencie odpowiedzialności za zadania wykonywane przez polskie wojsko zasługuje na wielki szacunek.

