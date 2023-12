Wigilijne potrawy — nie dla zwierząt. Czym mogą się zatruć pupile? Olga Kwaśniewska 24.12.2023 15:12 Weterynarze apelują, aby podczas wigilijnej wieczerzy nie dokarmiać domowych zwierząt przygotowanymi na święta potrawami. Czosnek, cebula, kakao są toksyczne dla psów. Niepożądane działanie mogą spowodować również rośliny takie jak gwiazda betlejemska czy też igły choinkowe.

Czego nie mogą jeść zwierzęta domowe w święta? (autor: Pexels)

Lekarze weterynarii przypominają, by nie podkarmiać domowych pupili, zwłaszcza smażonymi daniami, ale także potrawami z cebulą i czosnkiem czy kakao. Wszystkie są toksyczne.

Magdalena Kierklewicz z gabinetu Kameleon w Siedlcach podkreśla, że podobnie toksycznie działają niektóre rośliny i dekoracje

— Uważamy na gwiazdę betlejemską, na rośliny, na włosy anielskie, które są używane do ozdabiania choinki, na samą choinkę również. Igły mogą spadać i zostać połknięte. Uważamy również na bombki, które czasem zwierzaki zjadają, zwłaszcza jeżeli są to bombki szklane, to faktycznie mogą spowodować dużą krzywdę jeśli chodzi o układ pokarmowy — wymienia Kierklewicz.

Warto pamiętać, że w święta większość gabinetów jest nieczynnych, a w razie potrzeby znalezienie czynnego weterynarza może oznaczać wyjazd kilkadziesiąt kilometrów od domu.

