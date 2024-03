W niedzielę sklepy będą otwarte. Czy wrócimy do handlu na stałe? Adrian Pieczka 23.03.2024 15:04 W niedzielę sklepy będą otwarte. Handel tego dnia jest dozwolony tylko siedem razy w roku. Posłowie Polska 2050 wnieśli jednak do Sejmu projekt ustawy, który zakłada, że handel będzie możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Zdania na ten temat są podzielone.

Galeria handlowa (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pixabay)

Najbliższa niedziela będzie handlowa. To druga w tym roku. Obecnie handel jest dozwolony w siedem niedziel w roku. Kolejne wypadną na koniec kwietnia, czerwca, sierpnia, a także 15 i 22 grudnia.

Posłowie Polska 2050 wnieśli do Sejmu projekt ustawy, który zakłada, że handel będzie możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pracownicy mieliby otrzymywać również podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu.

– Nie popieramy rozszerzenia handlu w niedzielę – ocenia pomysł Jerzy Smoliński z "Solidarności" – kraje Europy Zachodnie jak nasz sąsiad Niemcy mają wszystkie niedziele wolne, więc dlaczego my mamy mieć handlowe? To jest uciążliwe dla rodzin, dla pracowników, którzy muszą, zamiast z rodzinami poświęcać czas, a dzisiaj jest tak ważne wychowanie młodzieży, dzieci. Uważam, że w tym czasie zyskają małe sklepy osiedlowe.

– Pomysł jest dobry, pod warunkiem, że pracownicy będą pracować dobrowolnie – ocenia Robert Zieliński z OPZZ – jest w tej chwili tak duża intensywność pracy, że ludzie chętnie by robili zakupy w niedzielach, bo w tygodniu nie mają czasu. Natomiast to nie może być tak, że ktoś kogoś zmusza do tego, żeby chodził do pracy w niedzielę. Ktoś komuś chce płacić stawki takie jak przy zwykłym dniu, a nie jak przy święcie. To nie wchodzi w rachubę.

Zdania warszawiaków na ten temat są również podzielone.

Siedem niedziel w roku

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

