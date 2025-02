Wiceminister zdrowia przeprasza ratowników medycznych. Chodzi o słowa w RDC Patrycja Lorenc 11.02.2025 18:57 Wiceminister zdrowia Urszula Demkow przeprasza ratowników medycznych za słowa, które padły w Polskim Radiu RDC. „Zdaję sobie sprawę, że wszelkie wypowiedzi, szczególnie w tak delikatnej materii, powinny być zawsze formułowane jak najprecyzyjniej, z poszanowaniem godności osób których dotyczą” - napisała w serwisie X. Chodzi o słowa o wieku emerytalnym ratowników. Wcześniej do sprostowania wezwał ją Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych.

Urszula Demkow (autor: RDC)

Urszula Demkow przeprasza za słowa w audycji „Poranek RDC” w Polskim Radiu RDC. Chodzi o rozmowę po śmiertelnym ataku podczas interwencji pogotowia w Siedlcach.

Posłuchaj rozmowy | Wiceminister zdrowia Urszula Demkow

25 stycznia przy ulicy Sobieskiego raniony nożem został 64-letni ratownik medyczny, który przyjechał udzielić pomocy.

- Ważne jest też to, że ratownicy już w tej chwili mogą pracować krócej, bo do 60. roku życia. Tutaj ten pan miał 62 lata, więc był już w wieku emerytalnym. To był jego wybór - mówiła wówczas w Polskim Radiu RDC Urszula Demkow.

We wtorek wieczorem wiceminister zdrowia opublikowała oświadczenie, w którym przeprosiła ratowników medycznych.

„W związku z moją wypowiedzią w czasie audycji wyemitowanej w Radiu Dla Ciebie, 27 stycznia br., chciałabym bardzo przeprosić całe środowisko ratowników medycznych oraz bliskich zamordowanego ratownika. Zdaję sobie sprawę, że wszelkie wypowiedzi, szczególnie w tak delikatnej materii, powinny być zawsze formułowane jak najprecyzyjniej, z poszanowaniem godności osób których dotyczą” - napisała Urszula Demkow.

To reakcja na wezwanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. W liście wystosowanym do Ministerstwa Zdrowia ratownicy napisali, że informacja, że mogą przejść na wcześniejszą emeryturę jest nieprawdą. „Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości dla Ratowników Medycznych w odróżnieniu od niektórych służb” - czytamy.

„Dodatkowo, w wypowiedzi Pani Minister znalazła się sugestia, że Ratownik Medyczny, który został zamordowany pełniąc dyżur, sam był sobie winien, ponieważ pracował pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Sugestia ta jest nie tylko nieprawdziwa, ale również krzywdząca dla Ratowników Medycznych” - napisali ratownicy.

