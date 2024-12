Samochód zaginionego profesora z UKSW w lesie na Śląsku. W środku było ciało RDC 08.12.2024 17:03 W samochodzie znajdującym się w lesie niedaleko miejscowości Kuleje w województwie śląskim znaleziono ok. godz. 13:00 ciało mężczyzny. Jak przekazuje Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, może to być poszukiwany od kilku dni 53-letni mieszkaniec Blachowni, profesor UKSW.

Działania policji (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Dolnośląska)

Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie, który stał w lesie w pobliżu miejscowości Kuleje w powiecie kłobuckim w województwie śląskim. Może to być poszukiwany od kilku dni 53-letni profesor UKSW zamieszkały w Blachowni.

Auto zostało znalezione około godziny 13:00.

– Przypadkowy spacerowicz odnalazł auto należące do Mirosława Kurkowskiego. Wewnątrz pojazdu odnaleziono również zwłoki mężczyzny. Niewykluczone, że należą one do zaginionego 53-latka, którego poszukują policjanci z Blachowni. Trwają czynności zmierzające do potwierdzenia tożsamości denata – podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Poszukiwany mężczyzna jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ostatnio kontaktował się telefonicznie z rodziną 3 grudnia. Później ślad po nim zaginął.

