„Alko-tubki” na sklepowych półkach. Premier RP: ta sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa naszych dzieci RDC 01.10.2024 14:31 Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować proceder związany z alkoholowymi saszetkami; sprawa może dotyczyć zdrowia naszych dzieci — przekazał we wtorek premier Donald Tusk, nawiązując do sprzedaży tubek z alkoholem, których opakowania przypominają te z musami dla dzieci.

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Paweł Supernak)

O tubkach z alkoholem, których opakowania przypominają musy informowały w ostatnim czasie media. Senatorka Anna Górska (Lewica) zwróciła się do UOKiK o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie, o czym poinformowała na platformie X. Jej zdaniem produkt, który jest sprzedawany w opakowaniach przypominających produkty dla dzieci, może wpływać na zwiększenie konsumpcji alkoholu wśród osób nieletnich

Alko-tubki wymagają kontroli i reakcji. Zaczynam od interwencji do @UOKiKgovPL pic.twitter.com/hSGRdZXgPg — Anna Górska / Senatorka RP, okręg kaszubski (@AnnaGorska_PL) September 30, 2024

Do tych informacji odniósł się we wtorek premier Tusk.

„Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder związany z alkoholowymi saszetkami. Dzisiaj będziemy mieli pewność, jakie konsekwencje personalne będą wobec osób, które nie wykazały się odpowiednią czujnością w ostatnich dniach. Ta sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa, zdrowia naszych dzieci” — powiedział we wtorek Donald Tusk. Jego słowa przekazała na platformie X kancelaria premiera.

Premier @donaldtusk w #KPRM: Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder związany z alkoholowymi saszetkami. Dzisiaj będziemy mieli pewność, jakie konsekwencje personalne będą wobec osób, które nie wykazały się odpowiednią czujnością w ostatnich… — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 1, 2024

Jak dodał premier, minister rolnictwa Czesław Siekierski zadeklarował, że znajdzie szybkie rozwiązanie związane z problemem alkoholowych saszetek. „Budzi to uzasadnione emocje” — podkreślił Tusk.

O problemie informowała wcześniej również ministra edukacji Barbara Nowacka mówiąc, że we wtorek MEN przekaże pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zmianę przepisów ws. opakowań, w których sprzedawany jest alkohol. Podkreśliła, że trzeba szybko uszczelnić przepisy, by opakowanie alkoholu nie udawało produktu dla dzieci.

Do sprawy odnosił się w poniedziałek we wpisie w mediach społecznościowych także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zaznaczył, że wódka w saszetkach, „to zło w czystej postaci”. Oświadczył, że w tej sprawie nie odpuści.

