Jest wstępne porozumienie z EBI na kwotę 1 mld euro na finansowanie Tarczy Wschód RDC 20.03.2025 11:12 Osiągnęliśmy wstępne porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 1 mld euro na finansowanie Tarczy Wschód - poinformował w czwartek w Sejmie wiceszef MON Cezary Tomczyk pytany o kwestie finansowania tego programu ze środków Unii Europejskiej.

Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz w czwartek w Sejmie pytał przedstawicieli rządu o kwestie finansowania Tarczy Wschód ze środków Unii Europejskiej. "Ile pieniędzy z UE zostanie przekazanych na Tarczę Wschód? Jak kształtuje się cały bilans finansowy rezolucji dla Polski i czy macie to policzone" - pytał Tumanowicz, nawiązując do rezolucji PE ws. wzmocnienia obronności UE.

Porozumienie z EBI

Wiceszef MON Cezary Tomczyk odpowiadając na to pytanie przypomniał, że Tarcza Wschód to budowa sieci fortyfikacyjnych na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą, ale także zabezpieczenie granicy z Litwą.

"Jeżeli chodzi o konkrety, to mam dla państwa dobrą informację w zakresie finansowania europejskiego. Osiągnęliśmy wstępne porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 1 mld euro na finansowanie Tarczy Wschód" - oświadczył Tomczyk.

Jak dodał, ze względu na to, że Tarcza Wschód stała się projektem unijnym, dało to możliwość rozszerzania tego projektu. "Do tej pory państwo polskie wydatkowało blisko miliard złotych" - powiedział wiceszef MON. Środki te, jak mówił, zostały przeznaczona na zakup sprzętu, który pozwoli na budowanie miejsc schronienia, magazynów i koszar.

Pieniądze z KPO na bezpieczeństwo

Wiceszef MON doprecyzował, że środki z EBI miałyby być przeznaczone na finansowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie łączności satelitarnej, rozpoznania elektronicznego oraz "poprawy mobilności wojsk własnych, co jest kluczowe jeżeli chodzi o projekt Tarczy Wschód".

"Kolejne źródło finansowania to Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony w ramach KPO. To źródło w wysokości 30 mld złotych. To nowy projekt uruchomiony właściwie przez polski rząd, bo to polski rząd powiedział, że z tych pieniędzy powinniśmy móc korzystać na cele obronne" - zaznaczył Tomczyk dodając, że w tym zakresie trwają rozmowy z ministerstwem funduszy i polityki regionalnej.

"Kolejny instrument to Europejski Fundusz Obronny, jego wartość to 8 mld euro. Tam Polska oczywiście wnioskuje o środki. Ogromna szansa dla inwestycji, to program Security Action for Europe. To jest nowy instrument, to jest 150 mld euro, z którego chcemy skorzystać, i którego dotyczy rezolucja PE" - powiedział polityk.

Tomczyk podkreślił też, że Polska nie może pozbawić się finansowania unijnego. "Musimy zrobić wszystko, żeby przekonać Europę, że warto inwestować w obronność i musimy zrobić wszystko, żeby z tych pieniędzy, które zostaną uruchomione, jak największa część wpłynęła do Polski" - powiedział wiceszef MON.

Program Tarcza Wschód zakłada budowę fortyfikacji i naturalnych przeszkód terenowych. Budowa umocnień na odcinku ok. 800 kilometrów wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski - obejmie kluczowe województwa, czyli województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie i podkarpackie. Już w tym roku rozpocznie się budowa pierwszych elementów Tarczy Wschód na granicy północnej i wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej.

12 marca Parlament Europejski przyjął rezoluję dotyczącą wzmocnienia obronności UE, a w jej ramach poprawki EPL uznającej Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE.

