Szef MSWiA o nowym rozporządzeniu ws. wjazdu i wyjazdu z UE RDC 05.03.2025 10:19 Szef MSWiA Tomasz Siemoniak przyznał w środę w Brukseli, że polska prezydencja zamierza wypracować wspólne stanowisko państw członkowskich co do rozporządzenia o stopniowym uruchamianiu systemu wjazdu/wyjazdu. Przyznał, że regulacje mogłyby zacząć obowiązywać od października. Odniósł się również do orędzia Donalda Trumpa.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak (autor: MSWiA/X)

Tomasz Siemoniak, który w imieniu polskiej prezydencji przewodniczy posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw UE, powiedział, że jednym z dyskutowanych tematów będzie rozporządzenie dotyczące systemu wjazdu/wyjazdu.

Chodzi o system, który rejestruje wjazd, wyjazd i odmowę wjazdu obywateli państw trzecich, którzy przekraczają granice zewnętrzne UE w celu pobytu krótkoterminowego – 90/180 dni.

W ramach nowego systemu funkcjonariusze Straży Granicznej będą skanować odciski palców lub robić zdjęcia osób przekraczających granicę po raz pierwszy i zapisywać te informacje w postaci pliku cyfrowego, zastąpić ma to stemple w paszportach.

Jak przyznał Siemoniak, prezydencja chce wypracować wspólne stanowisko państw członkowskich (tzw. podejście ogólne) do stopniowego wdrażania rozporządzenia.

– Chcemy dzisiaj mocno pchnąć te rozmowy do przodu, tak żeby jesienią to rozporządzenie mogło zostać przyjęte. Da ono służbom państw członkowskich zupełnie nowe narzędzia kontrolowania, kto wjeżdża do strefy Schengen i z niej wyjeżdża – powiedział minister.

Szef MSWiA dodał, że rozporządzenie mogłoby zacząć obowiązywać od października.

Siemoniak o Trumpie

Minionej nocy Donald Trump wygłosił pierwsze po powrocie do władzy i najdłuższe w historii orędzie przed połączonymi izbami Kongresu. Jak zauważył szef MSWiA Tomasz Siemoniak, było ono mocno skoncentrowane na wewnętrznych sprawach USA, a tylko w niewielkim stopniu poruszyło tematy polityki zagranicznej.

– To mnie nie zaskoczyło – powiedział Siemoniak dodając, że z punktu widzenia Europy fakt, iż Trump nie koncentrował się w swoim wystąpieniu na Ukrainie to dobry znak.

Zdaniem ministra, jeśli chodzi o wsparcie ze strony USA dla Ukrainy i przyszłe rozmowy pokojowe, to „wydaje się, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż w ubiegły piątek wieczorem po spotkaniu w Białym Domu”. Wtedy to w Waszyngtonie doszło do kłótni pomiędzy Zełenskim a Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em, który zarzucił Zełenskiemu m.in., że nie okazał wystarczającej wdzięczności za amerykańską pomoc.

Siemoniak zauważył, że Zełenski wysłał list do Trumpa, w którym zadeklarował gotowość, „by jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć osiągnięcie trwałego pokoju” oraz gotowość do podpisania umowy o minerałach i że Trump podczas orędzia zacytował fragmenty listu.

– Prezydent USA wyraził się z uznaniem na jego temat, więc spodziewam się, że ten proces (wsparcia dla Ukrainy) zawieszony od kilku dni znowu ruszy – uznał szef MSWiA.

USA wyjdzie z NATO?

Minister dodał także, że nic nie wskazuje na to, żeby miały się potwierdzić obawy niektórych europejskich polityków dotyczące wyjścia USA z NATO.

– Nie było takich wątków. Ja po całej serii spotkań, począwszy od spotkania prezydenta Dudy z Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych, rozmów ministra (spraw zagranicznych Radosława – przyp. red.) Sikorskiego z jego partnerem Marco Rubio, wizyty sekretarza obrony USA (Pete'a Hegsetha) w Warszawie wierzę, że te transatlantyckie zobowiązania będą obowiązywać – powiedział Siemoniak.

Szef MSWiA w imieniu polskiej prezydencji przewodniczy w środę w Brukseli posiedzeniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych.

