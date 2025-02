Ostra wymiana zdań w Białym Domu. „Nie okazujesz szacunku” RDC 28.02.2025 19:01 Podczas spotkania z prasą w Białym Domu doszło do kłótni prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański prezydent zarzucił ukraińskiemu, że ten nie wykazuje wdzięczności Amerykanom za wsparcie, jakie otrzymała Ukraina. Wołodymyr Zełenski zaś zarzucał Amerykanom brak zrozumienia sytuacji na Ukrainie.

Kłótnia w Białym Domu (autor: JIM LO SCALZO/POOL/PAP/EPA)

Do gorącej wymiany zdań w Białym Domu doszło po tym, jak Wołodymyr Zełenski powiedział Donaldowi Trumpowi, że nie powinien ufać Putinowi, bo ten 25 razy złamał zawarte porozumienia.

– Powiem ci coś, Putin przeszedł ze mną przez piekło – powiedział Trump, przekonując, że Putin mógł oszukiwać innych prezydentów, lecz nie jego.

– Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie mów nam, co mamy czuć. Nie jesteś w pozycji, aby dyktować. To właśnie robisz – powiedział Trump.

Do kłótni włączył się też wiceprezydent JD Vance, który poradził Zełenskiemu, by podziękował Trumpowi. Trump dodał, że Zełenski nie okazuje mu szacunku.

– Igrasz życiem milionów ludzi. Igrasz z III wojną światową – oskarżał Trump prezydenta Ukrainy.

