Negocjacje ws. pokoju w Ukrainie. Dyskusja w audycji „Bez ogródek” w RDC Olga Kwaśniewska 23.02.2025 13:01 Bardzo ważne jest to, żebyśmy byli jednością, jeśli chodzi o warunki tego pokoju — powiedziała w audycji „Bez ogródek” Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Goście Agnieszki Gozdyry dyskutowali o negocjacjach Stanów Zjednoczonych z Rosją i spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Politycy stwierdzili, że zakończenie wojny w Ukrainie powinno być priorytetem z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i do pokoju powinno dojść jak najszybciej.

Bez ogródek (autor: RDC)

Negocjacje Stanów Zjednoczonych z Rosją, ale też wczorajsza rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem poróżniła polityków w debacie „Bez ogródek” Agnieszki Gozdyry na antenie Polskiego Radia RDC. Spotkanie obu prezydentów trwało zaledwie kilka minut. Po nim obie strony zapewniły lakonicznie o dobrej współpracy.

Podczas wizyty w Waszyngtonie prezydent Duda wziął udział w konferencji CPAC. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej zarzuciła mu, że krytykował Unię Europejską. — Powinniśmy być zjednoczeni — podkreśliła.

— Bardzo ważne jest to, żebyśmy byli jednością, jeśli chodzi o warunki tego pokoju, bo my, Polska, jesteśmy najbardziej zainteresowani. Ten interes Ukrainy jest ważny, bo on jest w jakimś sensie tożsamy z interesem Polski. Jeżeli nie będzie stałego pokoju w Ukrainie, to znaczy, jeżeli Putin po jakimś zawieszeniu broni zdecyduje się jeszcze raz uderzyć, to wtedy ta wojna przeniesie się tutaj — powiedziała Piekarska.

W podobnym tonie wypowiedziała się Anna Radwan-Röhrenschef z Polski 2050. Zwróciła też uwagę, że na konferencji CPAC pojawił się również Mateusz Morawiecki, jawnie krytykujący działania UE.

— Wypowiedź człowieka, który pałał nienawiścią do Unii Europejskiej, który kala własne gniazdo. Było to dla mnie niesłychanie zaskakujące. Premier Morawiecki skrytykował punkt po punkcie politykę europejską, ale to była krytyka nieracjonalna, to była krytyka instytucji, w której jesteśmy od przeszło 20 lat. Tam praktycznie nie padły słowa Ukraina — zaznaczyła Radwan-Röhrenschef.

Maciej Kopiec z Lewicy obawia się, że cała Unia jest Trumpowi zbędna, więc tym bardziej prezydent Duda powinien zajmować jednoznaczne stanowisko w sprawie zakończenia wojny na korzystnych dla Ukrainy warunkach.

— Trump tym, co robi, pomaga Putinowi z tego względu, że mu zależy na tym, żeby się zbliżyć z Federacją Rosyjską po to, żeby stawić czoła Chinom. To jest nadrzędny cel Trumpa. On dla tego celu, dla tej polityki amerykańskiej, poświęci i Ukrainę i Europę. Strasznie mi jest przykro, że pan prezydent Duda, muszę to powiedzieć, ponieważ to jest polityka międzynarodowa, zdobywa się na coś takiego w swoich wypowiedziach w Stanach Zjednoczonych, że krytykuje Unię Europejską. Spotkania są potrzebne, relacje są bardzo potrzebne, natomiast nie w tej formie i nie stawiając kraj w roli kogoś, kto się domaga atencji — stwierdził Kopiec.

Nastroje studził Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem Polska i prezydent Andrzej Duda powinny patrzeć przede wszystkim na nasze bezpieczeństwo.

— Dzisiaj powinno być tak, że każdy polski polityk, który ma taką możliwość, powinien rozmawiać ze stroną amerykańską. Dobrze, że robi to prezydent Duda. Dobrze, że robi to, uwaga, Radosław Sikorski. Dobrze, że robi to Mateusz Morawiecki. Dzisiaj mamy sytuację taką, że Polska jest krajem, który jest narażony na atak ze strony Rosji. Zawsze byliśmy, ale dzisiaj jest sytuacja szczególna. My powinniśmy robić wszystko, żeby cały czas być gotowi wzmacniać nasze bezpieczeństwo, wzmacniać wydatki na obronność, ale także doprowadzić do tego, żeby obecność amerykańska w Polsce, także obecność wojskowa była jak największa i Amerykanie doceniają to — powiedział Jabłoński.

Bartłomiej Pejo z Konfederacji uważa, że rozmowa prezydenta Dudy nie miała znaczenia w sprawie zakończenia wojny i wszystko w rękach Donalda Trumpa, nieważne jakim kosztem.

— Ta rozmowa mogła trwać dłużej, ale podkreślmy, że to była pierwsza rozmowa z prezydentem kraju Unii Europejskiej za prezydentury Donalda Trumpa, więc dobrze, że rozmawiamy. Natomiast w moim przekonaniu, niewiele rozmowa wniesie co do pokoju w Ukrainie. Mam wrażenie, że Polska nie będzie miała wielkiego wkładu. Uważam, że Donald Trump doprowadzi do pokoju, do zakończenia konfliktu bardzo szybko. Warunki to jest rzecz drugorzędna. Ważne, żeby zakończyć tę wojnę — dodał Pejo.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że jego spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą poszło doskonale. Spotkanie opóźniło się i było krótsze, niż planowano.

Premier Donald Tusk, odniósł się do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

„Nie ma się z czego śmiać. Bądźmy poważni, bo sytuacja robi się naprawdę poważna” — napisał w sobotę wieczorem na platformie X premier Donald Tusk.

Rozmowa Dudy z Trumpem, która trwała prawdopodobnie mniej niż 10 minut, rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem bez obecności mediów i wstępnych oświadczeń. W mediach społecznościowych czas trwania spotkania wielu internautów obróciło w żart.

