M. Frankowski: Polska może być ofiarą dywersji w czasie prezydencji w Unii Europejskiej Cyryl Skiba 19.08.2024 18:54 Polska może być ofiarą działań dywersyjnych w czasie swojej prezydencji w Unii Europejskiej. Na Mazowszu spoczywa obowiązek przygotowania zabezpieczeń – powiedział na antenie Polskiego Radia RDC wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Jak poinformował, trwają już przygotowania do wydarzeń, które czekają nasz region w tym czasie.

Mariusz Frankowski (autor: RDC)

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał, że trwają przygotowania do prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Jak powiedział – na Mazowszu spoczywa obowiązek przygotowania zabezpieczeń, ponieważ to właśnie w tym województwie odbędzie się większość wydarzeń.

– Najwyżsi rangą przedstawiciele polityczni i eksperci zarówno z poszczególnych państw członkowskich, jak również z przedstawiciele Komisji Europejskiej i instytucji europejskich. Musimy się do tego dobrze przygotować, zabezpieczyć siebie, naszych mieszkańców, jak i zabezpieczyć wszystkich gości, którzy tutaj przyjeżdżają. To jest kwestia odpowiedzialności za wizerunek Polski – dodał.

Wojewoda Mazowiecki obawia się nieprzewidzianych sytuacji, które mogą mieć na celu naruszyć wizerunek Polski.

– Mogą być to sytuacje z zakresu cyberbezpieczeństwa. Udaje się póki co skutecznie, na dużą skalę przeciwdziałać tego rodzaju sytuacjom, ale to mogą być też różnego rodzaju działania na instalacje sieci po to, żeby po prostu zdyskredytować Polskę w tym okresie – powiedział.

1 stycznia 2025 roku Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Przez sześć miesięcy odbędzie się kilkaset spotkań najwyższego szczebla w centrum konferencyjnym na PGE Narodowym, w Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego.

