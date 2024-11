Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz: wielka Rzeczpospolita jest i będzie naszym udziałem RDC 11.11.2024 10:47 Wielka Rzeczpospolita jest i będzie naszym udziałem, potrzebne są tylko dwie wartości - bezpieczeństwo i gospodarka - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Dodał, że to obecnie dwa największe wyzwania dla rządu, parlamentu i obywateli.

Władysław Kosiniak-Kamysz (autor: PAP/Paweł Supernak)

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w dzień Narodowego Święta Niepodległości, złożył wieniec przy pomniku jednego z Ojców Niepodległości - Wincentego Witosa.

Szef MON podkreślił, że obecność pod pomnikiem to wyraz pamięci o Witosie, ale też o wszystkich polskich chłopach, mieszkańcach polskiej wsi, którzy przez po latach upokorzeń i katorżniczej pracy w odrodzonej Polsce mogli w o wiele większym stopniu czuć się współobywatelami.

"To jest dla nas też taki dzień otuchy, dzień nadziei, że wszystko, co dobre, dopiero przed nami. Chciałbym tą otuchę wlać w wasze serca i żebyście uwierzyli, że Wielka Rzeczpospolita jest i będzie naszym udziałem. Jest możliwa, ale do tego są potrzebne dwie wartości. Tak jak na znak Wiktorii składają się dwa palce, tak na znak naszej przyszłości muszą się złożyć dwie wartości: bezpieczeństwo i gospodarka" - powiedział.

W #ŚwiętoNiepodległości oddajemy hołd Wincentemu Witosowi, jednemu z Ojców Niepodległości, trzykrotnemu premierowi, wielkiemu przywódcy Ruchu Ludowego. Pamiętamy o tych, którzy walczyli i dbali o wolną Ojczyznę. Niech żyje niepodległa Polska! 🇵🇱 pic.twitter.com/VmzY0jJ90s — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 11, 2024

Szef MON podkreślił, że te dwie najważniejsze wartości są dziś największym wyzwaniem dla rządu, parlamentu i obywateli. Zaznaczył, że to m.in. wyższe wydatki na obronność, ale też postawienie na małych i średnich przedsiębiorców oraz wielkie inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy, które mogą być kołem napędowym dla polskiego przemysłu, wzrostu gospodarczego i ostatecznie dobrobytu dla wszystkich obywateli.

"Święto Niepodległości, dzień 11 listopada jest czymś co nas łączy, co jest dla każdego z nas, od najmłodszego, do tego najstarszego w dostojnym wieku, rzeczą wspólnotową i wspólną. Nie ma lepszych i gorszych patriotów, nie ma lepszych i gorszych w tym dniu, pod żadnym pozorem. Nie można nigdy tak dzielić. Ci, którzy jeżeli kochają, służą Ojczyźnie, pracują dla niej, powinni być zawsze z wielkim szacunkiem traktowani i zawsze ten szacunek powinien być oddawany" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Czytaj też: Gdzie po pomoc medyczną w czasie Święta Niepodległości?