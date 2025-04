Dziś 15. rocznica katastrofy smoleńskiej. W Warszawie uroczystości na Powązkach i Marsz Pamięci RDC 10.04.2025 06:16 Dziś 15. rocznica katastrofy smoleńskiej. Najwyższe władze państwowe oddadzą hołd jej ofiarom m.in. na Wojskowych Powązkach. Rano prezydent odwiedzi grób Marii i Lecha Kaczyńskich na Wawelu. Wieczorem Marsz Pamięci, który przejdzie z warszawskiej Archikatedry pod Pałac Prezydencki.

Rocznica katastrofy smoleńskiej (autor: Dawid Kuczera/UM Warszawa)

Z samego rana w Warszawie rozpoczną się uroczystości związane z 15. rocznicą katastrofy smoleńskiej.

O godz. 8:20 na stołecznym cmentarzu na Powązkach Wojskowych, przed grobami ofiar katastrofy, w uroczystościach wezmą udział przedstawiciele rodzin ofiar, Sejmu, Senatu – w tym marszałkowie obu Izb – przedstawiciele rządu, m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Po wpół do dziewiątej gromadzimy się tam wszyscy po to, żeby w prosty, konkretny i dla mnie osobiście w bardzo wzruszający sposób oddać hołd ofiarom tej katastrofy – mówił we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W imieniu premiera Donalda Tuska wieniec na Powązkach złoży szef KPRM Jan Grabiec.

Prezydent Andrzej Duda w 15. rocznicę katastrofy smoleńskiej wygłosi orędzie, zostanie ono wyemitowane w TVP o godz. 20:00.

Rano Andrzej Duda weźmie udział we mszy świętej w katedrze na Wawelu i złoży też wieniec przed sarkofagiem pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Później planowana jest wypowiedź prezydenta dla mediów.

Minister Kosiniak-Kamysz po godz. 9.00 złoży wieńce przy grobie wiceszefa MON Stanisława Komorowskiego na Cmentarzu na Powązkach Cywilnych, a później przy grobie szefa MON, wicemarszałka Sejmu Jerzego Szmajdzińskiego na Cmentarzu na warszawskim Wilanowie.

Złoży też wieniec przy tablicy poświęconej Prezydentowi RP, Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych Lechowi Kaczyńskiemu i Jego Małżonce Marii oraz ofiarom katastrofy samolotu Tu-154M związanym z wojskiem i resortem obrony, która znajduje się w Ministerstwie Obrony Narodowej.

O godz. 9.45 marszałkowie Sejmu i Senatu Szymon Hołownia i Małgorzata Kidawa-Błońska złożą kwiaty pod tablicami upamiętniającymi parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. – W asyście Straży Marszałkowskiej pod wszystkimi tymi tablicami złożymy biało-czerwone wiązanki – dodał Hołownia.

Tablica w Sejmie z nazwiskami 15 posłów i 3 senatorów, którzy zginęli w katastrofie, znajduje się w hallu głównym Sejmu, w pobliżu tablicy z nazwiskami posłów poległych w czasie II wojny światowej. Tablicę upamiętniającą marszałka sejmu Macieja Płażyńskiego umieszczono przy marszałkowskim wejściu do sali posiedzeń Sejmu. Tablica upamiętniająca Lecha Kaczyńskiego znajduje się na ścianie w hallu przy głównym wejściu do Sejmu. Z kolei w budynku Izby Wyższej znajduje się tablica upamiętniająca wicemarszałek Senatu VII kadencji Katarzynę Bochenek.

Apel i marsz pamięci

Od wczesnego rana uroczystości rocznicowe zaplanowało Prawo i Sprawiedliwość, które tradycyjnie rozpoczną się o godz. 8 od mszy św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w kościele seminaryjnym. O 8.41 – czyli o godzinie, w której doszło do katastrofy – PiS organizuje Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim, gdzie 15 lat temu gromadzili się obywatele.

Później politycy PiS złożą wieńce przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Wcześniej dochodziło tam od incydentów, zdarzało się, że wieńce były usuwane lub niszczone przez różne strony sporu politycznego.

Około godz. 9.15 prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi na placu Piłsudskiego oświadczenie.

Przed południem prezydent Duda wróci do Warszawy, gdzie złoży wieńce przy grobach: ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, ks. Józefa Jońca, ks. Zdzisława Króla, ks. Andrzeja Kwaśnika oraz przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej, które znajdują się w Świątyni Opatrzności Bożej.

O godz. 13 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach Andrzej Duda złoży wieńce przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz na grobach ofiar katastrofy. Prezydent zapali też znicze m.in. przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku i pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego na pl. Piłsudskiego.

Politycy różnych ugrupowań będą składać kwiaty na grobach ofiar w kraju. O godz. 8.41 delegacja klubu KO z udziałem posłanki Katarzyny Piekarskiej, senator Jolanty Hibner i senatora Tomasza Grodzkiego złoży kwiaty na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Następnie o godzinie 10.30 złoży kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy w Sejmie i Senacie.

O godz. 16 z Placu Trzech Krzyży wyruszy społeczny XIV Marsz z Portretami, na który zaprasza Stowarzyszenie Solidarni 2010. Marsz rozpocznie się przed pomnikiem Wincentego Witosa i przejdzie ulicą Nowy Świat na Plac Piłsudskiego oraz pod Kolumnę Zygmunta.

Wieczorem o godz. 19 odbędzie się msza św. w intencji ofiar katastrofy w archikatedrze warszawskiej, w której weźmie także udział para prezydencka Andrzej Duda oraz Agata Kornhauser-Duda. Po mszy św. pod Pałac Prezydencki ruszy organizowany przez PiS Marsz Pamięci; o godz. 21 zaplanowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

