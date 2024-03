Minister sportu i turystyki zapowiedział kolejną edycję Programu Sportowa Polska RDC 15.03.2024 17:23 Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras ogłosił w piątek w rodzinnym Połczynie-Zdroju start kolejnej edycji Programu Sportowa Polska. Nabór wniosków potrwa do kwietnia, w maju będą rozpatrywane. Budżet programu to 200 mln zł.

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras (autor: PAP/Tytus Żmijewski)

Szef resortu zaznaczył, że w zależności od ilości złożonych wniosków, „jesteśmy w stanie ten budżet zwiększać”. Inwestycje sportowe, które wymagają modernizacji lub budowy, mogą liczyć na 50 proc. dofinansowania w ramach Programu Sportowa Polska. Wyjątkiem, na co zwrócił uwagę Nitras, będą przyszkolne pływalnie, których budowę ministerstwo dofinansuje w 60 proc.

Budowa przyszkolnych pływalni jest nowym projektem, który w bieżącym roku będzie realizowany w ramach Sportowej Polski. „Do tej pory ministerstwo nie preferowało takich pływalni. Preferowane były pływalnie 25-metrowe, które przede wszystkim są drogie i nie wszystkie gminy na te projekty stać. Nam bardzo zależy, by pływalnie budować przy szkołach i by to były klasyczne pływalnie przyszkolne. (…) 16 -18- metrowe, niekoniecznie 8-torowe. Mogą być 3-4-torowe. Badania pokazują, że dzieci, które się uczą w szkołach, w których są pływalnie, są dużo bardziej wszechstronnie rozwinięte” – podkreślił minister sportu i turystyki.

Nitras zapowiedział, że w przyszłym roku chciałby, aby projekt dotyczący budowy przyszkolnych pływalni był już odrębnym programem, z osobnym budżetem. Decyzje uzależnił jednak od wyników analizy, której poddany zostanie tegoroczny nabór, oceny zapotrzebowania na ten program.

Co z lodowiskami?

Minister sportu i turystyki poinformował także o uruchomieniu kolejnego nowego projektu, który dotyczy budowy lodowisk. „W północnej części kraju my tych lodowisk nie mamy” – ocenił Nitras.

Przekazał, że w ramach tego programu można będzie budować wielkie hale, wielofunkcyjne z przeznaczeniem na kryte lodowiska, boiska do piłki nożnej, siatkówki, skateparki, ale także lodowiska otwarte oraz ślizgawki, które mogłyby stanąć w centrach miast.

„Zależy nam, by w takich miejscowościach jak Połczyn-Zdrój, Szczecinek można było zimą jeździć na łyżwach. Łyżwy są sportem, który upodobały sobie kobiety. Tradycja mówi, że więcej budujemy infrastruktury służącej chłopcom, mężczyznom, mniej kobietom. Lodowiska są wyjściem naprzeciw” – przekonywał Nitras.

