„Duet idealny”. Jerzy Engel wskazuje, kto powinien zagrać obok Lewandowskiego w barażu z Estonią Mikołaj Cichocki 15.03.2024 13:37 W meczu z Estonią powinniśmy zagrać dwoma napastnikami - uważa Jerzy Engel. Były selekcjoner reprezentacji Polski wskazał w Radiu dla Ciebie, kto powinien zagrać u boku Roberta Lewandowskiego. Biało-Czerwoni zmierzą się z Estonią w barażowym meczu w czwartek.

W „Magazynie Sportowym” RDC były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel sugerował, w jakim ustawieniu powinna zagrać wyjściowa jedenastka na barażowym meczu z Estonią. Zdaniem eksperta, poprzednie rozwiązania nie zdały egzaminu, dlatego Biało-Czerwoni powinni zagrać dwoma napastnikami.

- Zawsze mieliśmy znak zapytania, dlaczego nie dwójka napastników, a ktoś, kto będzie się przyuczać do tego, ze będzie drugim napastnikiem, obok Lewandowskiego. Ja bym stawiał na dwójkę napastników śmiało, Lewandowski jest w świetnej formie, ale trzeba dać mu tylko trochę miejsca, żeby miał możliwość uderzyć kilka razy na bramkę - tłumaczył na naszej antenie.

„Duet idealny”

Dla byłego trenera kadry, najlepszym kandydatem do gry obok Lewandowskiego byłby Karol Świderski.

- Oni dobrze z sobą współpracowali. Ta piłka gdzieś tu będzie w dobrej formie, a widzieliśmy go w naprawdę dobrej formie i teraz jest w takiej formie, to wtedy taki wszędobylski piłkarz i taki pracuś, jak Świderski, byłby to duet idealny - wyjaśnił.



Barażowy mecz z Estonią zaplanowano na czwartek 21 marca.

Kadra powołana na marcowe mecze:

Bramkarze: Marcin Bułka (Nice), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Empoli), Paweł Bochniewicz (SC Heerenveen), Matty Cash (Aston Villa), Paweł Dawidowicz (Verona), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Tymoteusz Puchacz (FC Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli).

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli).

Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Karol Świderski (Verona).

