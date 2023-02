SPA dla bohaterskiego psa. Wizyta u groomera w nagrodę za misję w Turcji Adam Abramiuk 16.02.2023 16:49 Czworonożni ratownicy z grupy HUSAR, którzy wrócili wczoraj z Turcji, w nagrodę za swoją służbę otrzymali wizytę u groomera, czyli psiego fryzjera. Przez ponad tydzień pomagali polskim strażakom na wyczerpującej misji ratunkowej po trzęsieniu ziemi.

SPA dla bohaterskiego psa (autor: PSP/Twitter)

- Zapewniliśmy im kompleksową opiekę - mówi Iwona Tarnowska-Ciosek z salonu WOW Grooming. - Zaczęliśmy od kąpieli. Wszystkie najpierw trafiły do wanny - szampon, odżywka, dogłębne mycie, bo były bardzo brudne, przykurzone. No wiadomo, jak to po pracy przez tydzień w gruzach. Potem suszenie, rozczesywanie. W międzyczasie były myte ich kontenery, wymieniane kocyki na nowe, żeby one trafiły też do takiego czystego, świeżego miejsca i mogły już odpocząć - tłumaczy.





🇵🇱🇹🇷 Nasze bohaterskie🐕po powrocie z wyczerpującej akcji poszukiwawczo - ratowniczej w #Turcja, otoczone zostały należytą opieką: dekontaminacja, czesanie, mycie a jutro wizyta weterynarza i wszystkie niezbędne badania. Zasługują na wszystko co najlepsze🦮❤️👨‍🚒🇵🇱

📸asp. M.Szalc pic.twitter.com/b92ehArdtC — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) February 15, 2023

- Po psach nie było widać zmęczenia, były w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej - dodaje właścicielka salonu. - Były trochę poobijane, mieliśmy jakieś takie pojedyncze zadrapania czy lekkie skaleczenia łap, ale nie jest to nic takiego, co by nie było normalne w takiej sytuacji. Nie było żadnych połamanych psów, żadnych takich głębokich ran. Obtarcia, podrapane łapy, złamany pazur - mówi.





Po wizycie u groomera psy trafiły na obserwację weterynaryjną. Polskiej grupie HUSAR udało się uratować 12 osób, w tym troje dzieci. Według szacunków, liczba ofiar trzęsienia przekroczyła ponad 41 tys. osób.

Czytaj też: Rzecznik MSZ: Polska wysyła pomoc rzeczową do dotkniętej trzęsieniem ziemi Turcji