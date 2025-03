Dziś ostatni moment na obowiązkowe zgłoszenie schronu. Jak to zrobić? Przemysław Paczkowski 31.03.2025 18:48 Dziś mija termin zgłoszenia schronu. Zgodnie z przyjętą ustawą o ochronie ludności właściciele nieruchomości, którzy posiadają na swoim terenie schron lub miejsce ukrycia, muszą o tym poinformować urząd dzielnicy lub gminy. W Polskim Radiu RDC przypominamy, czym dokładnie jest schron i czym różni się od miejsca ukrycia.

Schrony do zgłoszenia (autor: gov.pl)

Tylko do dziś właściciele schronów mają czas, aby zgłosić je do urzędu dzielnicy i gminy. Zobowiązuje ich do tego ustawa o ochronie ludności.

– Taki obowiązek mają właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy obiektów budowlanych. Zgodnie z ustawą ma to być zgłoszone do burmistrza dzielnicy, jeśli chodzi o nasze podwórko warszawskie – mówi burmistrz dzielnicy Ochota Piotr Krasnodębski.

Zgłoszenie schronu pozwoli ocenić, czy może on służyć w sytuacjach zagrożenia.

– To są takie schrony, które zgodnie z tą ustawą były wpisane i funkcjonowały jako schrony do 1 stycznia 2025 roku i teraz trzeba to potwierdzić po to, żeby dzielnice mogły to zweryfikować, sprawdzić, ocenić, jaki jest stan faktyczny i techniczny tych wszystkich schronów – dodaje Krasnodębski.

Schron lub miejsce ukrycia można zgłosić mailowo do Wydziału Obsługi Mieszkańców lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Zawiadomienie powinno składać się z elementów takich jak: adres nieruchomości lub numer działki, na której zlokalizowana jest budowla ochronna, tytuł prawny lub informację o sprawowaniu zarządu nad obiektem oraz dane kontaktowe.

Co to jest schron?

Jest to obiekt budowlany albo jego część o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne.

Zapewnia ochronę osób, urządzeń, dóbr materialnych przed wszystkimi niebezpiecznymi czynnikami.

Co to jest ukrycie?

Jest to obiekt budowlany albo jego część o konstrukcji niehermetycznej. Zapewnia ochronę osób, urządzeń, dóbr materialnych przed określonymi niebezpiecznymi czynnikami.

Nie zabezpieczają przed bojowymi środkami trującymi. Mogą np. chronić przed odłamkami, czy gruzem. Ukrycia służą krótkotrwałej ochronie ludności.

